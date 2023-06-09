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НАТО призвала Россию отказаться от выхода из ДОВСЕ

Ведомости

Страны – члены НАТО осуждают решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и призывают Москву продолжить выполнение своих обязательств. Об этом говорится в заявлении альянса. 

«Союзники призывают Россию выполнить свои обязательства и использовать оставшееся до выхода время на пересмотр своего решения», – сказано в заявлении.

Страны НАТО назвали ДОВСЕ «краеугольным камнем» архитектуры европейской безопасности и отметили, что решение России о выходе из договора «подрывает евроатлантическую безопасность». Альянс также напомнил, что Россия перестала выполнять ДОВСЕ еще в 2007 г.

Ранее сегодня МИД РФ сообщил, что Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ 7 ноября. Вместе с денонсацией ДОВСЕ прекращается и действие ряда связанных с ним международных договоров: так называемого Будапештского соглашения от 3 ноября 1990 г. и Флангового документа от 31 мая 1996 г. Целью первого было «определение уровней обычных вооружений для каждого из участников тогдашнего Варшавского договора», а второй был призван решить «проблему фланговых ограничений, возникшую в связи с прекращением существования СССР».

29 мая президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации ДОВСЕ. Документ был внесен в Госдуму 10 мая, а уже 16 мая депутаты единогласно приняли его. Закон вступил в силу 9 июня. 

Комментируя подписания закона о денонсации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил какие-либо прямые последствия для России, поскольку механизм уже был неживой, а Москва этим документом привела ситуацию в соответствие с тем, что происходит де-факто. При этом он указал на «большой вакуум» в области контроля над вооружениями, «который срочно надо заполнять новыми актами международного права».

Договор был подписан в ноябре 1990 г. 16 государствами – участниками НАТО и Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и учитывал баланс обычных вооружений между этими двумя блоками. Он закреплял ограничение пяти категорий вооружений и техники: танков, боевых бронированных машин, артиллерии калибром более 100 мм, боевых самолетов и ударных вертолетов. Также документ предусматривал обмен информацией и инспекционную деятельность в странах-участницах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных