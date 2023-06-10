СМИ: президент Казахстана Токаев не приедет в Россию на ПМЭФ

В этом году ПМЭФ пройдет в 26-й раз, он состоится в период с 14 по 17 июня. Ранее стало известно, что участие в мероприятии примет министр финансов Сирии Кенан Яги. Также визит премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин примет участие в форуме и выступит на пленарном заседании.