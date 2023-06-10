СМИ: президент Казахстана Токаев не приедет в Россию на ПМЭФ
По данным правительства, Кахастан на форуме представят два официальных лица страны – заместитель премьер-министра Роман Скляр и заместитель министра экономики Тимур Жаксылыков. Причина отказа от визита в РФ Токаев агентству не уточнили.
В этом году ПМЭФ пройдет в 26-й раз, он состоится в период с 14 по 17 июня. Ранее стало известно, что участие в мероприятии примет министр финансов Сирии Кенан Яги. Также визит премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин примет участие в форуме и выступит на пленарном заседании.
В 2022 г. ПМЭФ проходил с 15 по 18 июня. Событие стало юбилейным – ПМЭФ состоялся в 25-й раз. Как отмечали организаторы, в мероприятии приняли участие 14 000 человек из 131 страны. В заключительный день форума сумма заключенных соглашений достигла 5,6 трлн руб.