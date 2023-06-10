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СМИ: президент Казахстана Токаев не приедет в Россию на ПМЭФ

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится на следующей неделе, пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

По данным правительства, Кахастан на форуме представят два официальных лица страны – заместитель премьер-министра Роман Скляр и заместитель министра экономики Тимур Жаксылыков. Причина отказа от визита в РФ Токаев агентству не уточнили.

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В этом году ПМЭФ пройдет в 26-й раз, он состоится в период с 14 по 17 июня. Ранее стало известно, что участие в мероприятии примет министр финансов Сирии Кенан Яги. Также визит премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин примет участие в форуме и выступит на пленарном заседании.

В 2022 г. ПМЭФ проходил с 15 по 18 июня. Событие стало юбилейным – ПМЭФ состоялся в 25-й раз. Как отмечали организаторы, в мероприятии приняли участие 14 000 человек из 131 страны. В заключительный день форума сумма заключенных соглашений достигла 5,6 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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