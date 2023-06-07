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Путин поблагодарил бизнесменов за преодоление последствий санкций

Ведомости

Президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) поблагодарил предпринимателей, которые «многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций».

«Хотел бы еще раз поблагодарить руководителей и коллективы компаний и организаций, которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций», – отметил президент, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин также подчеркнул, что российское бизнес-сообщество «активно действует в современных экономических реалиях». Кроме этого президент заявил, что, по оценкам экспертов, в 2023 г. «мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2%».

«При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности», – подчеркнул он.

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Ранее международная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по ВВП России на 2023–2024 гг. По оценкам ОЭСР, экономика России в этом году снизится на 1,5%, а в следующем – на 0,4%. Прогнозы по динамике экономики России ранее также улучшили МВФ (фонд ожидает роста ВВП РФ на 0,7% в 2023 г. и на 1,3% – в 2024 г.) и Еврокомиссия (прогнозирует падение на 0,9% в 2023 г. и рост на 1,3% в 2024 г.).

ПМЭФ пройдет 14–17 июня этого года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет участие в форуме и выступит на пленарном заседании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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