Путин поблагодарил бизнесменов за преодоление последствий санкций

Ранее международная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по ВВП России на 2023–2024 гг. По оценкам ОЭСР, экономика России в этом году снизится на 1,5%, а в следующем – на 0,4%. Прогнозы по динамике экономики России ранее также улучшили МВФ (фонд ожидает роста ВВП РФ на 0,7% в 2023 г. и на 1,3% – в 2024 г.) и Еврокомиссия (прогнозирует падение на 0,9% в 2023 г. и рост на 1,3% в 2024 г.).