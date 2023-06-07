ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России на 2023–2024 годы

Прогнозы на оба года оказались выше мартовских: тогда организация ожидала сокращения в 2023 г. на 2,1% и на 0,5% в 2024 г. В ноябре 2022 г. аналитики ОЭСР прогнозировали спад сразу на 5,6% в 2023 г., но лишь на 0,2% – в 2024 г.