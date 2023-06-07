ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России на 2023–2024 годы
Экономика России в этом году снизится на 1,5%, а в следующем – на 0,4%, следует из июньского прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Прогнозы на оба года оказались выше мартовских: тогда организация ожидала сокращения в 2023 г. на 2,1% и на 0,5% в 2024 г. В ноябре 2022 г. аналитики ОЭСР прогнозировали спад сразу на 5,6% в 2023 г., но лишь на 0,2% – в 2024 г.
По оценке ОЭСР, рост мировой экономики по итогам этого года замедлится до 2,7% после 3,3% в 2022 г. В следующем году мировые темпы роста ускорятся до 2,9%. В своем опубликованном 6 июня прогнозе Всемирный банк ожидает роста реального мирового ВВП на 2,1% после 3,1% в 2022 г. В 2024 г. показатель вырастет на 2,4%.
Прогнозы по динамике российской экономики ранее также улучшили МВФ (ожидает роста ВВП РФ на 0,7% в 2023 г. и на 1,3% в 2024 г.) и Еврокомиссия (прогнозирует падение на 0,9% в 2023 г. и роста на 1,3% в 2024 г.).
В апреле министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство улучшило прогноз по российской экономике в 2023 г. со спада на 0,8% (в сентябрьском прогнозе) до роста на 1,2%.
Позднее прогноз по динамике российского ВВП улучшил и Банк России: регулятор теперь ждет в 2023 г. роста экономики на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Опрошенные в конце мая ЦБ экономисты прогнозируют рост российской экономики на 0,8% по итогам года.
По данным Минэка, рост ВВП России по итогам апреля составил 3,3% в годовом выражении после спада на 0,7% в марте и на 2,6% в феврале. Положительная динамика обусловлена низкой базой 2022 г., когда показатель сократился на 3%. По предварительной оценке Росстата, снизился на 1,9% в годовом выражении.