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Экономика

ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России на 2023–2024 годы

Ведомости

Экономика России в этом году снизится на 1,5%, а в следующем – на 0,4%, следует из июньского прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Прогнозы на оба года оказались выше мартовских: тогда организация ожидала сокращения в 2023 г. на 2,1% и на 0,5% в 2024 г. В ноябре 2022 г. аналитики ОЭСР прогнозировали спад сразу на 5,6% в 2023 г., но лишь на 0,2% – в 2024 г.

По оценке ОЭСР, рост мировой экономики по итогам этого года замедлится до 2,7% после 3,3% в 2022 г. В следующем году мировые темпы роста ускорятся до 2,9%. В своем опубликованном 6 июня прогнозе Всемирный банк ожидает роста реального мирового ВВП на 2,1% после 3,1% в 2022 г. В 2024 г. показатель вырастет на 2,4%.

Прогнозы по динамике российской экономики ранее также улучшили МВФ (ожидает роста ВВП РФ на 0,7% в 2023 г. и на 1,3% в 2024 г.) и Еврокомиссия (прогнозирует падение на 0,9% в 2023 г. и роста на 1,3% в 2024 г.).

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В апреле министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство улучшило прогноз по российской экономике в 2023 г. со спада на 0,8% (в сентябрьском прогнозе) до роста на 1,2%.

Позднее прогноз по динамике российского ВВП улучшил и Банк России: регулятор теперь ждет в 2023 г. роста экономики на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Опрошенные в конце мая ЦБ экономисты прогнозируют рост российской экономики на 0,8% по итогам года.

По данным Минэка, рост ВВП России по итогам апреля составил 3,3% в годовом выражении после спада на 0,7% в марте и на 2,6% в феврале. Положительная динамика обусловлена низкой базой 2022 г., когда показатель сократился на 3%. По предварительной оценке Росстата, снизился на 1,9% в годовом выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных