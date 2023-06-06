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Экономика

Всемирный банк улучшил прогноз по росту мировой экономики на этот год

Ведомости

Всемирный банк (ВБ) повысил свой прогноз по росту мировой экономики на текущий год: реальный мировой ВВП вырастет на 2,1%, что выше январского прогноза в 1,7%. По итогам 2022 г. рост составил 3,1%. 

«После роста на 3,1% в прошлом году мировая экономика, как ожидается, существенно замедлится в 2023 г., до 2,1%, на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики, направленного на сдерживание высокой инфляции», – говорится в июньском докладе ВБ.

При этом прогноз на 2024 г., наоборот, ухудшен. ВБ ожидает роста мирового ВВП в следующем году на 2,4% вместо озвученных 2,7% в январе. Это связано с продолжающимися и наступающими с задержкой последствиями ужесточения денежно-кредитной политики. Восстановление темпов роста до 3% произойдет только в 2025 г.

Ранее по теме: Глава МВФ назвала три главные проблемы мировой экономики

Ранее в апреле президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил об увеличении рисков мировой рецессии в мировой экономике. Тогда же ВБ существенно улучшил прогноз по ВВП России: в 2023 г. российская экономика сократится на 0,2% вместо озвученных в январе 3,3%, считают аналитики.

В том же месяце директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что в 2023 г. мировой ВВП увеличится менее чем на 3%, что соответствует январскому прогнозу МВФ в 2,9%, но ниже среднего пятилетнего показателя в 3,8% за последние 20 лет. Рост мировой экономики, считает МВФ, будут сдерживать высокие процентные ставки, а также растущая геополитическая напряженность и конфликт на Украине.

Позднее Георгиева назвала три главные проблемы мировой экономики, писали «Ведомости». Ими, по ее оценке, являются разрозненность прогнозов экономического роста развивающихся стран, необходимость откладывать крупные структурные изменения из-за постоянных кризисов и фрагментация глобальной торговли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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