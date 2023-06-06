Всемирный банк улучшил прогноз по росту мировой экономики на этот год

В том же месяце директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что в 2023 г. мировой ВВП увеличится менее чем на 3%, что соответствует январскому прогнозу МВФ в 2,9%, но ниже среднего пятилетнего показателя в 3,8% за последние 20 лет. Рост мировой экономики, считает МВФ, будут сдерживать высокие процентные ставки, а также растущая геополитическая напряженность и конфликт на Украине.