Всемирный банк улучшил прогноз по росту мировой экономики на этот год
Всемирный банк (ВБ) повысил свой прогноз по росту мировой экономики на текущий год: реальный мировой ВВП вырастет на 2,1%, что выше январского прогноза в 1,7%. По итогам 2022 г. рост составил 3,1%.
«После роста на 3,1% в прошлом году мировая экономика, как ожидается, существенно замедлится в 2023 г., до 2,1%, на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики, направленного на сдерживание высокой инфляции», – говорится в июньском докладе ВБ.
При этом прогноз на 2024 г., наоборот, ухудшен. ВБ ожидает роста мирового ВВП в следующем году на 2,4% вместо озвученных 2,7% в январе. Это связано с продолжающимися и наступающими с задержкой последствиями ужесточения денежно-кредитной политики. Восстановление темпов роста до 3% произойдет только в 2025 г.
В том же месяце директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что в 2023 г. мировой ВВП увеличится менее чем на 3%, что соответствует январскому прогнозу МВФ в 2,9%, но ниже среднего пятилетнего показателя в 3,8% за последние 20 лет. Рост мировой экономики, считает МВФ, будут сдерживать высокие процентные ставки, а также растущая геополитическая напряженность и конфликт на Украине.
Позднее Георгиева назвала три главные проблемы мировой экономики, писали «Ведомости». Ими, по ее оценке, являются разрозненность прогнозов экономического роста развивающихся стран, необходимость откладывать крупные структурные изменения из-за постоянных кризисов и фрагментация глобальной торговли.