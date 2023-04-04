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Экономика

Президент Всемирного банка предупредил о росте риска мировой рецессии

Ведомости

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас заявил, что риск рецессии в мировой экономике увеличился за последние три недели, сообщил ТАСС.

«Как вы знаете, всегда есть некоторый риск рецессии. То, что мы видим, – это изменение в масштабе», – сказал президент ВБ, отвечая на вопрос об увеличении такого риска. Он также отметил сильное снижение доходности двухлетних казначейских облигаций США.

«С одной стороны, это хорошо, потому что мы хотим более низких процентных ставок. Но, конечно, не хотим ли мы этого в контексте быстрого роста? <...> Нужно заменить стагфляцию большим объемом производства при более низкой процентной ставке, что обеспечит вам рост в будущем», – сказал Мэлпас. По его словам, падение может быть связано с беспокойством по поводу банкротства рядка банков.

В октябре 2022 г. Мэлпас и директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева также заявили о риске мировой рецессии. Тогда Мэлпас отметил «подлинную опасность» замедления роста мировой экономики в 2023 г.

2 октября того же года экономисты ВБ в аналитической записке «Неизбежна ли мировая рецессия?» сообщили, что глобальная экономика в следующие два года может столкнуться с «самым крутым спадом» с кризиса 1970 г., аналитики Bloomberg же прогнозируют кризис, подобный спаду 2009 г.

Согласно новому отчету ВБ от января 2023 г., темпы роста мировой экономики снизятся до 1,7% в этом году, – это является ухудшением прогноза от июня 2022 г. на 1,3 п. п. По информации банка, это связано с ужесточением монетарно-кредитной политики некоторыми странами и перебоями в поставках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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