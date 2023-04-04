Президент Всемирного банка предупредил о росте риска мировой рецессии

«С одной стороны, это хорошо, потому что мы хотим более низких процентных ставок. Но, конечно, не хотим ли мы этого в контексте быстрого роста? <...> Нужно заменить стагфляцию большим объемом производства при более низкой процентной ставке, что обеспечит вам рост в будущем», – сказал Мэлпас. По его словам, падение может быть связано с беспокойством по поводу банкротства рядка банков.