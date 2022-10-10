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Экономика

Всемирный банк и МВФ заявили об угрозе рецессии в мировой экономике

Ведомости

Мировой экономике в 2023 г. грозит рецессия, сообщил ТАСС со ссылкой на заявления директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву и президента Всемирного банка (ВБ) Дэвида Мэлпаса.

«[Существуют] риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитые экономики в Европе замедляются. Посмотрим, куда это двинется в следующем году», – сказал Мэлпас, с чем согласилась Георгиева.

По словам главы МВФ, подсчеты фонда говорят о том, что у трети мировой экономики могут быть как минимум два квартала негативного роста в 2022 и 2023 гг. «Общий объем, который может быть "стерт" замедлением мировой экономики, составит за период между настоящим временем и 2026 г. $4 трлн. Речь идет об исчезновении ВВП, равного по размерам [ВВП] Германии», – отметила Георгиева.

Мэлпас также отметил, что курсы некоторых валют снижаются, что говорит о том, что долги для развивающихся стран становятся «более обременительными», на что влияют и повышающиеся процентные ставки. Президент Всемирного банка добавил, что сейчас речь об экономическом развитии не идет и скорее имеет место быть «обратный ход».

Ранее экономисты ВБ в аналитической записке «Неизбежна ли мировая рецессия?» сообщили, что глобальная экономика в следующие два года может столкнуться с «самым крутым спадом» с кризиса 1970 г., аналитики Bloomberg же прогнозируют кризис, подобный спаду 2009 г. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в промежуточном прогнозе мировой экономики, опубликованном 26 сентября, понизила оценки по темпам роста ВВП США в 2022 г. на 1 процентный пункт (п. п.) до 1,5%, а в 2023 г. – на 0,7 п. п. до 0,5%. Прогноз ВВП еврозоны на 2022 г. ОЭСР улучшила – на 0,5 п. п. до 3,1%, но ухудшила на 2023 г. – на 1,3 п. п. до 0,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных