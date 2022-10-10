Всемирный банк и МВФ заявили об угрозе рецессии в мировой экономике

Ранее экономисты ВБ в аналитической записке «Неизбежна ли мировая рецессия?» сообщили, что глобальная экономика в следующие два года может столкнуться с «самым крутым спадом» с кризиса 1970 г., аналитики Bloomberg же прогнозируют кризис, подобный спаду 2009 г. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в промежуточном прогнозе мировой экономики, опубликованном 26 сентября, понизила оценки по темпам роста ВВП США в 2022 г. на 1 процентный пункт (п. п.) до 1,5%, а в 2023 г. – на 0,7 п. п. до 0,5%. Прогноз ВВП еврозоны на 2022 г. ОЭСР улучшила – на 0,5 п. п. до 3,1%, но ухудшила на 2023 г. – на 1,3 п. п. до 0,3%.