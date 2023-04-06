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Экономика

Пятилетний прогноз МВФ по росту мировой экономики стал наихудшим с 1990 года

Ведомости

Мировая экономика в ближайшие пять лет будет расти в среднем на 3% ежегодно, ожидает Международный валютный фонд. Такой среднесрочный прогноз МВФ является самым слабым с 1990 г., заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, передает Bloomberg. Документ будет опубликован 11 апреля.

На конференции в Вашингтоне Георгиева рассказала, что в 2023 г. мировой ВВП увеличится менее чем на 3%, что соответствует январскому прогнозу МВФ в 2,9%, но ниже среднего пятилетнего показателя в 3,8% за последние 20 лет.

По оценке главы МВФ, рост мировой экономики будут сдерживать высокие процентные ставки. 90% стран с развитой экономикой столкнутся с замедлением роста в этом году из-за спада экономической активности в США и еврозоне на фоне ужесточения кредитно-денежной политики. При этом из-за сохраняющейся высокой инфляции страны должны продолжать повышать процентные ставки для снижения давления на финансовую систему, считает она. Если же банковская система станет нестабильной, политикам придется выбирать между ее защитой и высокой инфляцией, добавила Георгиева.

Другой причиной глава МВФ назвала конфликт на Украине и растущую геополитическую напряженность, при которой, учитывая высокую инфляцию, «устойчивое восстановление остается недостижимым».

Ранее по теме: МВФ представил пять сценариев раскола мировой экономики

Ранее МВФ предупредил, что дробление глобальной экономики на противостоящие блоки может снизить мировой ВВП на величину от 0,3 до 2,3% на горизонте 7–10 лет – в зависимости от того, насколько жестким будет раскол. Эксперты МВФ выделили пять сценариев фрагментации: «стратегическое разделение», «геоэкономическая фрагментация», а также три дополнительных, которые реализуются в случае введения жестких ограничений в торговле энергоресурсами, высокотехнологичной продукцией или товарами сельского хозяйства. Основными в фонде считают первые два варианта.

В конце марта Всемирный банк представил доклад, в котором говорится, что к 2030 г. темпы роста мировой экономики сократятся до минимальных значений за 30 лет. В организации заявили, что экономику ждет «потерянное десятилетие». Там ожидают, что средний потенциальный рост ВВП упадет примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии нынешнего века, — до 2,2% в год.

В декабре 2022 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ по-прежнему видит «риски более существенного охлаждения мировой экономики», чем заложено в базовом сценарии. По оценке ЦБ, в 2023 г. динамика ВВП страны будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1%. При этом Минэкономразвития считает, что по итогам 2023 г. ВВП России снизится на 0,8%, а в 2024 г. рост российской экономики составит 2,6%.

Ранее по теме: Президент Всемирного банка предупредил о росте риска мировой рецессии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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