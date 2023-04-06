Пятилетний прогноз МВФ по росту мировой экономики стал наихудшим с 1990 года

Ранее МВФ предупредил, что дробление глобальной экономики на противостоящие блоки может снизить мировой ВВП на величину от 0,3 до 2,3% на горизонте 7–10 лет – в зависимости от того, насколько жестким будет раскол. Эксперты МВФ выделили пять сценариев фрагментации: «стратегическое разделение», «геоэкономическая фрагментация», а также три дополнительных, которые реализуются в случае введения жестких ограничений в торговле энергоресурсами, высокотехнологичной продукцией или товарами сельского хозяйства. Основными в фонде считают первые два варианта.