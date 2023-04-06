Пятилетний прогноз МВФ по росту мировой экономики стал наихудшим с 1990 года
Мировая экономика в ближайшие пять лет будет расти в среднем на 3% ежегодно, ожидает Международный валютный фонд. Такой среднесрочный прогноз МВФ является самым слабым с 1990 г., заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, передает Bloomberg. Документ будет опубликован 11 апреля.
На конференции в Вашингтоне Георгиева рассказала, что в 2023 г. мировой ВВП увеличится менее чем на 3%, что соответствует январскому прогнозу МВФ в 2,9%, но ниже среднего пятилетнего показателя в 3,8% за последние 20 лет.
По оценке главы МВФ, рост мировой экономики будут сдерживать высокие процентные ставки. 90% стран с развитой экономикой столкнутся с замедлением роста в этом году из-за спада экономической активности в США и еврозоне на фоне ужесточения кредитно-денежной политики. При этом из-за сохраняющейся высокой инфляции страны должны продолжать повышать процентные ставки для снижения давления на финансовую систему, считает она. Если же банковская система станет нестабильной, политикам придется выбирать между ее защитой и высокой инфляцией, добавила Георгиева.
Другой причиной глава МВФ назвала конфликт на Украине и растущую геополитическую напряженность, при которой, учитывая высокую инфляцию, «устойчивое восстановление остается недостижимым».
Ранее МВФ предупредил, что дробление глобальной экономики на противостоящие блоки может снизить мировой ВВП на величину от 0,3 до 2,3% на горизонте 7–10 лет – в зависимости от того, насколько жестким будет раскол. Эксперты МВФ выделили пять сценариев фрагментации: «стратегическое разделение», «геоэкономическая фрагментация», а также три дополнительных, которые реализуются в случае введения жестких ограничений в торговле энергоресурсами, высокотехнологичной продукцией или товарами сельского хозяйства. Основными в фонде считают первые два варианта.
В конце марта Всемирный банк представил доклад, в котором говорится, что к 2030 г. темпы роста мировой экономики сократятся до минимальных значений за 30 лет. В организации заявили, что экономику ждет «потерянное десятилетие». Там ожидают, что средний потенциальный рост ВВП упадет примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии нынешнего века, — до 2,2% в год.
В декабре 2022 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ по-прежнему видит «риски более существенного охлаждения мировой экономики», чем заложено в базовом сценарии. По оценке ЦБ, в 2023 г. динамика ВВП страны будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1%. При этом Минэкономразвития считает, что по итогам 2023 г. ВВП России снизится на 0,8%, а в 2024 г. рост российской экономики составит 2,6%.