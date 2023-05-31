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Экономика

Минэк оценил рост ВВП в апреле в 3,3%

Экономика перешла к росту впервые с марта прошлого года на фоне низкой базы
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости

Рост ВВП России в апреле составил 3,3% в годовом выражении после спада на 0,7% в марте и на 2,6% в феврале, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике». Динамика оказалась положительной впервые с марта прошлого года.

Рост объясняется в том числе низкой базы 2022 г., когда показатель сократился на 3%, говорится в обзоре. С исключением сезонного фактора рост ВВП в апреле составил 0,2% к марту.

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, в этом году рост показателя составит 1,2% после спада на 2,1% в 2022 г.

Поддержку экономике продолжает оказывать промпроизводство, отмечают в Минэке. По данным Росстата, в апреле рост показателя составил 5,2% год к году после 1,2% в марте. Обрабатывающие производства выросли на 8% в годовом выражении (после +6,3% в марте), в добывающей промышленности также был зафиксирован рост на 3,1%.

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Значительный вклад в динамику обрабатывающих отраслей в апреле продолжили вносить металлургический и машиностроительный комплексы (+2,3 п.п.), отмечается в обзоре Минэкономразвития.

Машиностроительный комплекс второй месяц подряд сохраняет двухзначные темпы роста, отмечают в министерстве: +14,4% год к году после +10,0% в марте. Ускорение темпов роста происходит за счет производства компьютерного и электронного оборудования (+23,8%) и электрического оборудования (+29,3%).  Кроме того, после 13-ти месяцев падения рост выпуска показало производство автотранспортных средств (+27,3% год к году после -6,8% месяцем ранее). Выпуск металлургического комплекса в апреле снизился до 11% с 13,5% месяцем ранее.

В отраслевом разрезе улучшение годовой динамики наблюдалось в нефтепереработке: рост на 15,9% год к году.

С учетом влияния эффекта низкой базы прошлого года динамика экспортно ориентированных отраслей в апреле улучшилась, отмечают в Минэкономразвития. Химический комплекс вышел из зоны отрицательных значений (+5,1% год к году после -1,1% в марте и -8,1% в феврале).

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Ранее Росстат сообщил, что рост инвестиций в основной капитал в I квартале 2023 г. составил +0,7% год к году. В номинальном выражении увеличение составило 13,4%. Динамика оказалась выше ожиданий Минэкономразвития, говорится в обзоре.

Потребительская активность в апреле растет как относительно прошлого года, так и к уровню двухлетней давности, отмечают в министерстве. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению был на 7,4%  выше уровня прошлого года после спада на 1,9% в марте.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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