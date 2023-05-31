Минэк оценил рост ВВП в апреле в 3,3%

Машиностроительный комплекс второй месяц подряд сохраняет двухзначные темпы роста, отмечают в министерстве: +14,4% год к году после +10,0% в марте. Ускорение темпов роста происходит за счет производства компьютерного и электронного оборудования (+23,8%) и электрического оборудования (+29,3%). Кроме того, после 13-ти месяцев падения рост выпуска показало производство автотранспортных средств (+27,3% год к году после -6,8% месяцем ранее). Выпуск металлургического комплекса в апреле снизился до 11% с 13,5% месяцем ранее.