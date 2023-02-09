Путин допустил небольшой рост российской экономики в 2023 году

«Более того, международные институты вынуждены признать, что не только Россия справилась с этими шоками, которые ожидались – я имею в виду и снижение объема производства, состояние рынка труда, но в этом году по все показателям небольшой, но рост ожидается не только нами, но и международными институтами – общий рост экономики России», – подчеркнул президент. В связи с этим, как отметил глава государства, Россия преодолела «самые сложные этапы тех трудностей, которые нам пытаются создать».