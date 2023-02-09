Путин допустил небольшой рост российской экономики в 2023 году
В 2023 г. ожидается небольшой, но рост экономики России, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли. Причем рост ожидается не только российскими властями, но и международными институтами, отметил глава государства.
По словам президента, для многих, кто пытался создать для России трудности, было неожиданным то, «как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам» в экономике и в отдельных областях производства. «Как оказалось – и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают. Работают ритмично, без сбоев», – подчеркнул глава государства (цит. по «Интерфаксу»).
«Более того, международные институты вынуждены признать, что не только Россия справилась с этими шоками, которые ожидались – я имею в виду и снижение объема производства, состояние рынка труда, но в этом году по все показателям небольшой, но рост ожидается не только нами, но и международными институтами – общий рост экономики России», – подчеркнул президент. В связи с этим, как отметил глава государства, Россия преодолела «самые сложные этапы тех трудностей, которые нам пытаются создать».
17 января Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что несмотря на сложности, возникшие в 2022 г., России удалось успешно преодолеть риски в экономике. Президент добавил, что российские власти «примерно понимают», с какими рисками экономика может столкнуться в 2023 г.