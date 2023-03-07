Путин прокомментировал санкции пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло»
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал введенные Западом санкции против России пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло», назвав их шагом на пути к повышению экономического и финансового суверенитета страны. Об этом он заявил на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.
«И, конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: всё-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно. Важно, чтобы экономика и клиенты банка понимали, что «Сбер» чувствует себя устойчиво», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что несмотря на санкционное давление, возникшие сложности удалось преодолеть во многом благодаря профессиональным действиям ЦБ, банковского сообщества и правительства.
Путин ранее неоднократно заявлял, что санкции не достигли своих целей и являются стимулом для развития суверенной экономики. Так, в декабре 2022 г. президент призвал добиваться лидерства по таким направлениям, как искусственный интеллект, новые промышленные технологии, передача данных.
25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в него вошли ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц. Среди физических лиц, попавших в санкционный список, – председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев и другие члены СПЧ, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, врач Леонид Рошаль, глава Россотрудничества Евгений Примаков, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и др. Десятым пакетом также вводится запрет на экспорт в Россию еще не запрещенных большегрузных автомобилей и их запчастей, полуприцепов и специальных транспортных средств (таких как снегоходы), электрогенераторов, биноклей, радаров, компасов, строительных товаров.