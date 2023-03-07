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Экономика

Путин прокомментировал санкции пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал введенные Западом санкции против России пословицей «не было бы счастья, да несчастье помогло», назвав их шагом на пути к повышению экономического и финансового суверенитета страны. Об этом он заявил на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

«И, конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: всё-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно. Важно, чтобы экономика и клиенты банка понимали, что «Сбер» чувствует себя устойчиво», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что несмотря на санкционное давление, возникшие сложности удалось преодолеть во многом благодаря профессиональным действиям ЦБ, банковского сообщества и правительства.

Путин ранее неоднократно заявлял, что санкции не достигли своих целей и являются стимулом для развития суверенной экономики. Так, в декабре 2022 г. президент призвал добиваться лидерства по таким направлениям, как искусственный интеллект, новые промышленные технологии, передача данных.

25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в него вошли ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц. Среди физических лиц, попавших в санкционный список, – председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев и другие члены СПЧ, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, врач Леонид Рошаль, глава Россотрудничества Евгений Примаков, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и др. Десятым пакетом также вводится запрет на экспорт в Россию еще не запрещенных большегрузных автомобилей и их запчастей, полуприцепов и специальных транспортных средств (таких как снегоходы), электрогенераторов, биноклей, радаров, компасов, строительных товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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