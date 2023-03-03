В Мосбирже разъяснили ситуацию с разморозкой активов в Euroclear и Clearstream

Продление срока – чисто технический момент со стороны европейских регуляторов, подтверждает руководитель управления клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. По его словам, российские профучастники оперативно отреагировали на дедлайн подачи документов и сформировали очень много заявок. Еврорегуляторы, скорее всего, сами пострадали от сжатых сроков, которые они установили, считает эксперт. И чтобы учесть все бюрократические моменты, они продлили не срок подачи документов инвесторам, а дали сами себе больше времени на ответ, объясняет Леснов.