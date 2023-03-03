В Мосбирже разъяснили ситуацию с разморозкой активов в Euroclear и Clearstream

В Мосбирже разъяснили ситуацию с разморозкой активов в Euroclear и ClearstreamДо этого в ЦБ заявляли о продлении сроков подачи документов
В рамках последнего санкционного пакета ЕС сроки рассмотрения документов на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream продлены до 24 июля 2023 г., сообщил «Ведомостям» представитель Мосбиржи, куда входит НРД. Заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния 2 марта сообщил, что регуляторы Бельгии и Люксембурга продлили сроки подачи документов на разморозку активов – изначально он был до 7 января.
Продление сроков рассмотрения уже поданных документов принципиально не меняет ситуацию для участников, уточнил представитель Мосбиржи.
Продление срока – чисто технический момент со стороны европейских регуляторов, подтверждает руководитель управления клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. По его словам, российские профучастники оперативно отреагировали на дедлайн подачи документов и сформировали очень много заявок. Еврорегуляторы, скорее всего, сами пострадали от сжатых сроков, которые они установили, считает эксперт. И чтобы учесть все бюрократические моменты, они продлили не срок подачи документов инвесторам, а дали сами себе больше времени на ответ, объясняет Леснов.
Габуния также сказал на встрече с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России, что по данным регулятора, профучастники запросили всех клиентов и подали пакеты по всем, кто согласился на это. Дальше влияние Банка России на решение министерств финансов Бельгии и Люксембурга достаточно ограничено, уточнил Габуния.
НРД оказался под санкциями ЕС летом – после этого счета российского депозитария в бельгийском Euroclear и люксембургском Clearstream заблокировали. У 5 млн российских инвесторов из-за этого оказалось заморожено иностранных ценных бумаг на 320 млрд руб. Всего же заблокированными оказались активы на 6 трлн руб., оценивал Центробанк.
В середине декабря НРД получил генеральную лицензию на разблокировку активов сначала от минфина Люксембурга, а позднее – и от казначейства Бельгии. Срок подачи заявок истек 7 января. Но ЦБ предупреждал, что активы могут остаться заблокированными из-за сжатых сроков исполнения лицензии и расплывчатых формулировок от европейских регуляторов.
25 февраля в десятом пакете санкций ЕС говорилась, что органы власти европейских стран могут разрешать разблокировку замороженных средств или активов до 24 июля 2023 г. Авторы документа также прописали условия для использование этой опции – органы, принимающие решение, должны быть уверены, что средства или активы необходимы для распоряжения или передачи ценных бумаг юрлицу, которое сейчас или ранее контролировалось ВТБ и было учреждено на территории ЕС.