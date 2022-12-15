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Экономика

Путин назвал санкции стимулом для развития суверенной экономики

Ведомости

Западные санкции в отношении России становятся стимулом для строительства экономики, которая обладает полным суверенитетом, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 

«Санкционные ограничения поставили перед нашей страной много непростых задач <...> Но, с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым и научным суверенитетом», — заявил глава государства (цитата по ТАСС).

Президент призвал добиваться лидерства по таким направлениям, как искусственный интеллект, новые промышленные технологии, передача данных.

Путин подчеркнул, что несмотря на давление со стороны Запада, Россия продолжит свое развитие. «Мы обязательно станем сильнее, реализуем качественно новые проекты», — заявил президент в ходе заседания (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Россия, «опираясь, прежде всего, на собственные резервы и ресурсы, безусловно, будет идти только вперед».

В сентябре Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что динамика ключевых экономических показателей говорит о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста.

Глава государства отметил, что в августе оживилось кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков. «Считаю очень важным, значимым достижением правительства в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную: уровень безработицы находится на исторических минимумах – в мае–июле это было всего 3,9%», — добавил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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