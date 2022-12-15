Путин назвал санкции стимулом для развития суверенной экономики

Глава государства отметил, что в августе оживилось кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков. «Считаю очень важным, значимым достижением правительства в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную: уровень безработицы находится на исторических минимумах – в мае–июле это было всего 3,9%», — добавил Путин.