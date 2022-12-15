Путин назвал санкции стимулом для развития суверенной экономики
Западные санкции в отношении России становятся стимулом для строительства экономики, которая обладает полным суверенитетом, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Санкционные ограничения поставили перед нашей страной много непростых задач <...> Но, с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым и научным суверенитетом», — заявил глава государства (цитата по ТАСС).
Президент призвал добиваться лидерства по таким направлениям, как искусственный интеллект, новые промышленные технологии, передача данных.
Путин подчеркнул, что несмотря на давление со стороны Запада, Россия продолжит свое развитие. «Мы обязательно станем сильнее, реализуем качественно новые проекты», — заявил президент в ходе заседания (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Россия, «опираясь, прежде всего, на собственные резервы и ресурсы, безусловно, будет идти только вперед».
В сентябре Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что динамика ключевых экономических показателей говорит о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста.
Глава государства отметил, что в августе оживилось кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков. «Считаю очень важным, значимым достижением правительства в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную: уровень безработицы находится на исторических минимумах – в мае–июле это было всего 3,9%», — добавил Путин.