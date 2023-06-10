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Комитет Госдумы по обороне одобрил проект о призыве граждан с судимостью

Ведомости

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий поступать на военную службу по контракту гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе. Решение об этом размещено в электронной базе Госдумы. 

Комитет по обороне предлагает депутатам рассмотреть и принять законопроект в первом чтении во вторник, 13 июня. 

«Замечаний концептуального характера на проект федерального закона не имеется. Одновременно обращаем внимание, что для реализации предлагаемого правового регулирования требуется внесение изменений в УК РФ и УПК РФ, предусматривающих порядок 2 и основания освобождения от наказания, погашения судимости, приостановления предварительного расследования, прекращения уголовного преследования в отношении указанных в законопроекте лиц», – говорится в заключении комитета. 

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Законопроект внесен в Госдуму 31 мая

31 мая в Госдуму внесли законопроект, позволяющий поступать на военную службу по контракту гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе. Авторы законопроекта – председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов – отмечают, что во время проведения мероприятий по приему граждан на военную службу по контракту было выявлено значительное количество лиц, желающих поступить на такую службу, но не имеющих на это права в соответствии с действующими нормами закона.

Документ разрешает призывать в рамках мобилизации лиц, имеющих судимость, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений. «Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту», – указано в пояснительной записке к документу.

Также, согласно законопроекту, лица, отбывающие наказание и заключившие контракт о прохождении воинской службы, будут освобождаться от наказания, а их судимость будет погашена. Кроме того, на военную службу разрешается поступать годным к военной службе с незначительными ограничениями или ограниченно годным. Их перечень определяется Министерством обороны. Военному ведомству, судя по тексту проекта, предстоит разработать порядок и особенности воинского учета граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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