Комитет Госдумы по обороне одобрил проект о призыве граждан с судимостью

31 мая в Госдуму внесли законопроект, позволяющий поступать на военную службу по контракту гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе. Авторы законопроекта – председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов – отмечают, что во время проведения мероприятий по приему граждан на военную службу по контракту было выявлено значительное количество лиц, желающих поступить на такую службу, но не имеющих на это права в соответствии с действующими нормами закона.