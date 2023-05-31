Зачем депутаты предложили допускать судимых к военной службе по контракту

Зачем депутаты предложили допускать судимых к военной службе по контрактуЗаконопроект внесен в Госдуму 31 мая
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий поступать на военную службу по контракту гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе. Его авторами стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты 31 мая.
Авторы законопроекта отмечают, что во время проведения мероприятий по приему граждан на военную службу по контракту было выявлено значительное количество лиц, желающих поступить на такую службу, но не имеющих на это права в соответствии с действующими нормами закона.
Документ разрешает призывать в рамках мобилизации лиц, имеющих судимость, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений.
«Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость, и желающим поступить на военную службу по контракту», – указано в пояснительной записке к документу.
Также, согласно законопроекту, лица, отбывающие наказание и заключившие контракт о прохождении воинской службы, будут освобождаться от наказания, а их судимость будет погашена.
Кроме того, на военную службу разрешается поступать годным к военной службе с незначительными ограничениями или ограниченно годным. Их перечень определяется Министерством обороны. Военному ведомству, судя по тексту проекта, предстоит разработать порядок и особенности воинского учета граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Законопроект предлагает занижение требований к уровню профессиональной подготовки военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и к их личностным качествам на периоды мобилизации, опасается «Ведомостям» адвокат бюро «Забейда и партнеры» Артем Саркисян. Он отмечает, что Конституционный суд в постановлении от 21 марта 2013 г. №6-П указывал, что служба в российской армии предполагает предъявление «повышенных требований как к уровню профессиональной подготовки военнослужащих, так и к их морально-психологическим и иным личностным качествам».
К вопросу о допуске к службе по контракту перечисленных в законопроекте лиц нужно подходить строго индивидуально, заявил «Ведомостям» военный эксперт Юрий Кнутов. Он предположил, что если на воинскую службу будут приниматься лица, совершившие преступления против личности, это может сказаться на воинском коллективе.
Индивидуальный подход должен быть применен и в отношении ограниченно годных, так как существует риск, что такой военнослужащий может провести часть службы в госпитале, получая деньги от государства, считает Кнутов.
Направлять осужденных в зону спецоперации ранее предлагали депутаты госсобрания Башкирии, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2022 г. По мнению главы республиканского парламента Константина Толкачева, участие в спецоперации помогло бы осужденному искупить вину перед обществом и увеличить численный состав армии.