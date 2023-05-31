Зачем депутаты предложили допускать судимых к военной службе по контракту

Законопроект предлагает занижение требований к уровню профессиональной подготовки военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и к их личностным качествам на периоды мобилизации, опасается «Ведомостям» адвокат бюро «Забейда и партнеры» Артем Саркисян. Он отмечает, что Конституционный суд в постановлении от 21 марта 2013 г. №6-П указывал, что служба в российской армии предполагает предъявление «повышенных требований как к уровню профессиональной подготовки военнослужащих, так и к их морально-психологическим и иным личностным качествам».