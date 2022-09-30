В Госдуму внесли законопроект об участии осужденных в спецоперации
Депутаты Госсобрания Башкирии предложили отправить в зону спецоперации осужденных. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба регионального парламента.
«Предлагается закрепить правовые основы привлечения осужденных граждан к участию в специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты интересов РФ», — приводятся в сообщении слова главы Госсобрания республики Константина Толкачева.
По мнению Толкачева, участие в спецоперации поможет осужденному искупить вину перед обществом. Он также считает, что такая мера усилит численный состав российской армии.
Согласно инициативе, осужденный может получить отсрочку от отбывания наказания для участия в военных действиях. Отмечается, что один день нахождения в зоне боевых действий будет засчитан за 10 дней в колонии. Если же осужденный будет ранен и не сможет дальше нести военную службу, то вопрос о заключении и смягчении наказания будет решать суд.
При этом некоторые осужденные смогут получить отсрочку. Ее предоставят тем, кто отбывает наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свободы. Из законопроекта следует, что отсрочку не дадут осужденным за тяжкие преступления, в том числе изнасилование и надругательство над детьми.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Он отметил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего мобилизовать планируется 300 000 россиян.
Согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», на военную службу не могут быть призваны граждане, которые отбывают наказание, в том числе в виде исправительных работ и лишения свободы, а также те, кто имеет неснятую или непогашенную судимость. Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» также гласит, что призыву на военную службу не подлежат граждане, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за совершение тяжкого преступления.
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