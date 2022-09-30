В Госдуму внесли законопроект об участии осужденных в спецоперации

Согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», на военную службу не могут быть призваны граждане, которые отбывают наказание, в том числе в виде исправительных работ и лишения свободы, а также те, кто имеет неснятую или непогашенную судимость. Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» также гласит, что призыву на военную службу не подлежат граждане, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за совершение тяжкого преступления.