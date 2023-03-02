Госдума запрещает дискредитацию и фейки о тех, кто оказывает помощь армии России

Госдума запрещает дискредитацию и фейки о тех, кто оказывает помощь армии РоссииЗаконопроект был разработан после письма Евгения Пригожина спикеру Госдумы
Поправки, запрещающие распространение фейков и дискредитирующей информации о тех, кто оказывает помощь армии России, подготовили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, председатели думского комитета по безопасности Василий Пискарев и комитета по обороне Андрей Картаполов. Поправки вносятся в ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Теперь уголовное наказание будет за фейки и дискредитацию действий не только Вооруженных сил, но и добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы.
Публикация информации о том, что человек, который участвует в спецоперации, отсидел в тюрьме, не будет считаться дискредитацией, сказал «Ведомостям» один из авторов поправок – Картаполов. «Если человек совершил ошибку, но после этого искупил ее своей кровью, своей жизнью, его не надо полоскать. Теперь те, кто пытается таких людей обливать грязью, будут молчать», – говорит Картаполов. Он отмечает, что не нужно сводить эти поправки только к тем, кто сидел в тюрьме: «Эти поправки будут касаться и дискредитации волонтеров, добровольцев – всех, кто помогает Вооруженным силам». Володин, который анонсировал внесение поправок, написал в своем Telegram-канале, что эта инициатива «защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан».
Ужесточение наказания
Депутаты также ужесточают наказание за фейки: в частности, лишение свободы теперь грозит до 5 лет, а не до 3. При этом максимальное наказание по этой статье будет прежним – до 15 лет лишения свободы, если фейки повлекли тяжкие последствия. Наказание за дискредитацию также увеличивается до 5 лет вместо 3, а если действия повлекли вред здоровью, массовые беспорядки, то наказание будет до 7 лет лишения свободы вместо 5. Корреспондирующие поправки вносятся в ст. 20.3.3 КоАПа (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил).
Второе чтение законопроекта пройдет 2 марта, а третье – 14 марта. Профильный комитет по госстроительству поддержал поправки ко второму чтению 1 марта, сказал «Ведомостям» первый зампред комитета по госстроительству Даниил Бессарабов.
Пока трудно сказать, что будет считаться дискредитацией добровольцев, говорит правозащитник Павел Чиков: «В любом случае, прежде чем кого-то привлечь к уголовной ответственности по статье о дискредитации, сначала этого человека нужно наказать штрафом по административке». Он предполагает, что теперь публичные негативные высказывания про ЧВК «Вагнера» могут быть основанием для наказания, сейчас же в большинстве дискредитацией суды считают антивоенные высказывания. Чиков добавляет, что фейками о ЧВК могут быть публикации о том, что они плохо снабжаются, если по официальной информации это не так: «Но тут возникает вопрос, чьи официальные сообщения о ЧВК будут приниматься за истинные – пресс-релизы самой ЧВК, комментарии [основателя ЧВК «Вагнера» и компании «Конкорд» Евгения] Пригожина или все же брифинги Минобороны». Новелла является логичным продолжением закрепления статуса добровольческих формирований и приравнивания их статуса к Вооруженным силам России, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партеры» Дмитрий Горбунов.
С просьбой на законодательном уровне закрепить норму о дискредитации добровольцев к Володину обратился Пригожин. Письмо с такой просьбой было опубликовано 24 января в соцсетях компании «Конкорд». В нем бизнесмен писал, что в военной операции принимает участие большое число добровольцев, в том числе ранее осужденных, которые «мужественно и достойно исполняют свой долг перед Родиной». Но, как отметил Пригожин, СМИ, блогеры и Telegram-каналы выискивают о них «негативную информацию». После внесения поправок Пригожин успел направить Володину еще одно письмо (оно опубликовано в соцсетях компании «Конкорд»), в котором попросил не распространять внесенные депутатами поправки на высший командный состав добровольцев, включая ЧВК «Вагнера», и высший командный состав Минобороны, поскольку «это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий».