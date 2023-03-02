Госдума запрещает дискредитацию и фейки о тех, кто оказывает помощь армии России

Публикация информации о том, что человек, который участвует в спецоперации, отсидел в тюрьме, не будет считаться дискредитацией, сказал «Ведомостям» один из авторов поправок – Картаполов. «Если человек совершил ошибку, но после этого искупил ее своей кровью, своей жизнью, его не надо полоскать. Теперь те, кто пытается таких людей обливать грязью, будут молчать», – говорит Картаполов. Он отмечает, что не нужно сводить эти поправки только к тем, кто сидел в тюрьме: «Эти поправки будут касаться и дискредитации волонтеров, добровольцев – всех, кто помогает Вооруженным силам». Володин, который анонсировал внесение поправок, написал в своем Telegram-канале, что эта инициатива «защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан».