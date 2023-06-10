В Минобороны рассказали об увеличении числа новых контрактников в июне

В середине января министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что все намеченные изменения в российской армии, включая увеличение ее численности до 1,5 млн человек, будут реализованы до 2026 г. Министр призвал уделить особое внимание набору контрактников, обеспечению своевременной подачи вооружения, увеличению числа полигонов в военных округах и на новых территориях и др. Шойгу также поручил проработать вопросы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны и специалистов в учебных центрах ВС.