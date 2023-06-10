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Политика

В Минобороны рассказали об увеличении числа новых контрактников в июне

Ведомости

На военную службу по контракту за 10 дней июня было принято более 13 500 человек, что в 2,1 раза больше, чем за столько же дней мая, заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков на совещании по вопросам комплектования ВС РФ военнослужащими по контракту. 

По данным Панкова, которые приводит оборонное ведомство, этот показатель также в 3,1 раза превышает количество принятых на контракт в апреле. План набора хорошо выполняют в Москве, Севастополе, Чечне, Тыве и других регионах. 

«Помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более 40», – сказал Панков.

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Участники совещания также рассмотрели вопросы нормативно-правового регулирования статуса добровольческих формирований, говорится в сообщении.

В середине января министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что все намеченные изменения в российской армии, включая увеличение ее численности до 1,5 млн человек, будут реализованы до 2026 г. Министр призвал уделить особое внимание набору контрактников, обеспечению своевременной подачи вооружения, увеличению числа полигонов в военных округах и на новых территориях и др. Шойгу также поручил проработать вопросы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны и специалистов в учебных центрах ВС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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