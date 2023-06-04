Минобороны предложило ставить на воинский учет без явки в военкомат

Минобороны предложило ставить на воинский учет без явки в военкоматДанные будут собираться из государственных информресурсов
Становиться на воинский учет или сниматься с него можно будет без явки в военкомат, говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны.
Постановлением предлагается изменить положения снятия с воинского учета, постановки на него и внесения изменений в документы подлежащих призыву граждан в целом. В случае его принятия такие действия можно будет осуществлять без явки граждан в военкомат – уведомления об этом будут отправляться в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг, уточняется в документе.
При этом явка будет обязательна лишь для прохождения медицинской комиссии, а рассылка повесток будет осуществляться через Единый реестр воинского учета или заказным письмом, уточняется в проекте постановления. «Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня вручения повестки запрещается выезд из Российской Федерации», – подчеркивается в документе.
Далее в постановлении перечисляется ряд других ограничений, которые могут быть введены в отношении призывников для обеспечения их явки:
запрет на регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП);
ограничение на управление транспортными средствами и их госрегистрацию;
запрет на постановку на учет физлица как налогоплательщика;
отказ в заключении договоров кредита и займа;
запрет на регистрацию недвижимости.
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании системы цифрового учета военнообязанных. Поправки были приняты Госдумой сразу во втором и третьем чтении 11 апреля, а уже на следующий день закон был одобрен Советом Федерации. Согласно изменениям, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России. Также в случае неявки может грозить запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, лишение возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью и др. Кроме этого, поправки разрешают совершеннолетним заключать контракт на службу в армии сразу после окончания школы.
Руководитель думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что 6 апреля проект был возвращен во второе чтение, – изначально предполагалось, что вручение повесток будет происходить только с использованием заказного письма.
Депутат отмечал, что новые правила коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Картаполов уточнял, что такие меры не будут распространяться на действующий весенний призыв, который заканчивается 15 июля. При этом 17 мая министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что Минцифры планирует «пилотировать» реестр воинского учета уже к осеннему призыву.