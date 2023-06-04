Минобороны предложило ставить на воинский учет без явки в военкомат

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании системы цифрового учета военнообязанных. Поправки были приняты Госдумой сразу во втором и третьем чтении 11 апреля, а уже на следующий день закон был одобрен Советом Федерации. Согласно изменениям, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России. Также в случае неявки может грозить запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, лишение возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью и др. Кроме этого, поправки разрешают совершеннолетним заключать контракт на службу в армии сразу после окончания школы.