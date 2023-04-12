Эксперты оценили новую систему учета военнообязанных

Постановка на воинский учет может осуществляться без личной явки граждан в военкомат. Даже если гражданин не получил повестку заказным письмом или через «Госуслуги», повестка будет считаться врученной через неделю после размещения ее в реестре повесток. По словам Картаполова, закон вступит в силу со дня его официального опубликования: «Но правительство должно на его основании разработать порядок ведения реестра воинского учета. Поэтому я думаю, что весенний призыв пройдет по тем правилам, которые были, – с высокой степенью вероятности».