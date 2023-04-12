Эксперты оценили новую систему учета военнообязанных

Эксперты оценили новую систему учета военнообязанныхПринятый закон вводит ограничительные меры для тех, кто пытается уклониться от службы
Госдума приняла 11 апреля поправки о новой цифровой системе воинского учета. Принятие поправок прошло с обсуждением, которое инициировали депутаты КПРФ: Николай Коломейцев, Артем Прокофьев и Алексей Куринный сказали, что у них не было возможности ознакомиться с 80-страничным текстом поправок, поскольку они были выложены в электронной базе Думы за полтора часа до голосования. Тем не менее поправки были приняты депутатами нижней палаты единогласно сразу во втором и третьем чтениях.
В третьем чтении «за» проголосовал 391 депутат, один депутат воздержался. Согласно думской базе, этим единственным парламентарием стал Дмитрий Кузнецов из «Справедливой России», но «Ведомостям» он сказал, что сделал это случайно.
Изначально законопроект, в которой внесли значительные изменения, предполагал лишь вручение повесток заказным письмом. Но, по словам председателя комитета по обороне Андрея Картаполова («Единая Россия»), частичная мобилизация 2022 г. выявила недостатки, поэтому возник вопрос о создании единой базы воинского учета. Законопроект решает еще две задачи: «минимизацию личного общения» граждан и военкоматов и создает ответственность для «уклонистов».
Как изменится работа с людьми
с людьми Согласно поправкам, граждане, подлежащие призыву на военную службу, получают повестки в письменном виде, заказными письмами и в электронном виде, также их могут вручить членам семьи или работодателю. Электронные повестки считаются врученными после их размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах». Если у гражданина нет регистрации на «Госуслугах», то ему принесут обычную повестку или направят ее заказным письмом, сказал «Ведомостям» Картаполов. Гражданам, получившим повестки, в качестве временной меры запрещается выезд из России.
Неявка гражданина без уважительной причины по врученной повестке в течение 20 дней влечет запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого, приостановку сделок с недвижимостью, ограничение на управление транспортным средством и запрет на его регистрацию, отказ в выдаче кредитов и займов. Решение об отмене этих мер принимается в течение суток после явки гражданина по повестке или подтверждения уважительных причин неявки.
Органы госвласти субъектов могут установить дополнительные временные запреты, в частности ограничить выплаты, льготы, меры поддержки. Решение о применении временных мер может быть обжаловано в досудебном порядке.
Постановка на воинский учет может осуществляться без личной явки граждан в военкомат. Даже если гражданин не получил повестку заказным письмом или через «Госуслуги», повестка будет считаться врученной через неделю после размещения ее в реестре повесток. По словам Картаполова, закон вступит в силу со дня его официального опубликования: «Но правительство должно на его основании разработать порядок ведения реестра воинского учета. Поэтому я думаю, что весенний призыв пройдет по тем правилам, которые были, – с высокой степенью вероятности».
Для ведения реестра воинского учета используется информация из государственных информационных систем и от органов госвласти. Там будут указываться сведения о направлении повесток и получении их гражданами, о явке или неявке в военкомат, о применении временных ограничительных мер в отношении граждан, их обжаловании, об уголовной, административной ответственности в отношении граждан. Оператором реестра является Минобороны. Создает реестр Минцифры.
Что говорят эксперты
Процесс цифровизации доходит не только до вызовов в ФНС, но и в военкомат, отмечает адвокат Владимир Шалаев. По его словам, больше вопросов вызывает возможный неправомерный доступ к личному кабинету другого лица: не сложно представить, что ребенок обновит страницу, а система сочтет, что человек ознакомился с повесткой. Если же человек утратил контроль за аккаунтом, то данное обстоятельство должно даже потенциально исключить виновность лица, не получившего повестку под расписку.
Юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов рассказал, что запрет на регистрацию прав на недвижимость будет работать следующим образом: гражданин (или его поверенный) подает заявление в Росреестр, Росреестр проводит проверку информации в реестре воинского учета, и если реестр содержит сведения о введенных ограничениях, то Росреестр откажет в регистрации прав на недвижимость. «В целом этот механизм можно сравнить с тем, как Росреестр при регистрации прав проверяет информацию, которая находится в других базах данных – ЕГРН, ЕФРСБ и проч.», – отмечает Климов.
Соответствующее ограничение начинает действовать по истечении 20 дней со дня получения повестки, говорит юрист. Как конкретно будет работать запрет гражданину регистрировать свои права на недвижимость, станет понятно лишь на этапе его реализации, говорит адвокат, старший партнер адвокатского бюро Москвы «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Узденский.
«Но исходя из буквы закона можно предположить, что в отношении лица, которое в установленный законом срок не явилось по повестке, будет направлена соответствующая информация в Росреестр, который наложит ограничение на возможность регистрации сделок с недвижимостью: нельзя будет ни продать, ни купить, ни подарить жилье. Если лицо, выдавшее доверенность, ограничено в своих правах и числится как уклонист, выдача доверенности на осуществление сделок с недвижимостью в отношении третьих лиц ничего не изменит», – объясняет он.
Законопроект может усложнить жизнь лицам, выехавшим за пределы территории России и подлежащим призыву, полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев: «Наличие доверенности на распоряжение не позволит обойти запреты, которые, возможно, будут наложены». Он ожидает большого числа сделок по продаже недвижимости женам, детям и т. д. Поскольку окончательно законодательные ограничения не введены, вполне возможны дополнительные разъяснения по данному вопросу, отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
На текущий момент довольно сложно оценить уровень ограничений, которые реально могут грозить призывникам, не желающим получать повестки или получившим их, но не явившимся вовремя в военкомат, говорит Горбунов. Сейчас речь идет скорее о заморозке прав, в том числе на регистрацию собственности, говорит он.
Кого это коснется
Поправки носят общий характер, т. е. касаются всех военнообязанных, в том числе находящихся в запасе, отмечает военный эксперт Юрий Лямин. «Данные поправки во многом принимаются по результатам проведенной осенью частичной мобилизации, которая выявила много ошибок и проблемных моментов в системе военного учета, требующих исправления», – отметил он.
Закон распространяется на всех военнообязанных – на всех граждан, пребывающих в запасе, подтвердил «Ведомостям» Картаполов. «У нас те, кто старше 60, уже не военнообязанные (за исключением высших офицеров запаса – до 70 лет)». Согласно закону о воинской обязанности к гражданам, подлежащим призыву на военную службу, относятся граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.
Запас Вооруженных сил состоит из «мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса». Под мобилизационным людским резервом понимаются граждане, пребывающие в запасе и заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Под мобилизационным людским ресурсом понимаются граждане, пребывающие в запасе и не входящие в состав резерва.
Уже 12 апреля закон рассмотрит Совет Федерации, после чего он поступит на подпись к президенту.