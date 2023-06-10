Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на 38-м съезде протестантских церквей.
«Я намерен сделать это [провести телефонный разговор] снова в ближайшее время», – сказал канцлер (цитата по ТАСС). Он добавил, что проводил переговоры с российским президентом до и во время военной операции на Украине.
Шольц также отметил, что «переговоры – это нормально», при этом вопрос состоит в том, «кто с кем и о чем ведет переговоры». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «РИА Новостям», что у Путина пока нет в планах проведения телефонного разговора с немецким канцлером.
Последний телефонный разговор между канцлером и президентом России прошел 2 декабря прошлого года. Тогда инициатива проведения разговора была также со стороны Берлина. В пресс-службе Кремля рассказали, что Путин «подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции». Он обратил внимание «на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями», что препятствует переговорному процессу между Россией и Украиной.
Кроме этого, были отмечены вопросы реализации зерновой сделки, которая была заключена летом 2022 г. Лидеры акцентировали внимание на необходимости «добросовестного комплексного выполнения» условий черноморской сделки, в том числе связанных с российской частью по поставкам удобрений в другие страны.
Зерновая сделка была заключена 22 июля прошлого года представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. Сейчас действие зерновой сделки продлено до 17 июля.