Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным

Шольц также отметил, что «переговоры – это нормально», при этом вопрос состоит в том, «кто с кем и о чем ведет переговоры». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «РИА Новостям», что у Путина пока нет в планах проведения телефонного разговора с немецким канцлером.