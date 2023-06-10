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Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на 38-м съезде протестантских церквей.

«Я намерен сделать это [провести телефонный разговор] снова в ближайшее время», – сказал канцлер (цитата по ТАСС). Он добавил, что проводил переговоры с российским президентом до и во время военной операции на Украине.

Шольц также отметил, что «переговоры – это нормально», при этом вопрос состоит в том, «кто с кем и о чем ведет переговоры». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «РИА Новостям», что у Путина пока нет в планах проведения телефонного разговора с немецким канцлером.

Последний телефонный разговор между канцлером и президентом России прошел 2 декабря прошлого года. Тогда инициатива проведения разговора была также со стороны Берлина. В пресс-службе Кремля рассказали, что Путин «подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции». Он обратил внимание «на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями», что препятствует переговорному процессу между Россией и Украиной.

Кроме этого, были отмечены вопросы реализации зерновой сделки, которая была заключена летом 2022 г. Лидеры акцентировали внимание на необходимости «добросовестного комплексного выполнения» условий черноморской сделки, в том числе связанных с российской частью по поставкам удобрений в другие страны.

Зерновая сделка была заключена 22 июля прошлого года представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. Сейчас действие зерновой сделки продлено до 17 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных