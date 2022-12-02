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Путин провел телефонный разговор с Шольцем

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор прошел по инициативе Берлина. 

Уточняется, что в ходе переговоров Путин «подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции». Он обратил внимание «на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями», что препятствует переговорному процессу между Россией и Украиной, а также приводит «к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения» со стороны украинских националистов. В связи с этим Путин призвал Шольца пересмотреть свои подходы в этом контексте. 

Президент России также обратил внимание на то, что удары Вооруженных сил России по объектам Украины стали «вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки» со стороны Киева против гражданской инфраструктуры России, к которым относится и диверсия на Крымском мосту, которая произошла 8 октября, а также террористический акт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» в конце сентября.

Путин и Шольц также обсудили вопросы реализации зерновой сделки, которая была заключена 22 июля. Лидеры акцентировали внимание на необходимости «добросовестного комплексного выполнения» условий черноморской сделки, в том числе и связанных с российской частью по поставкам удобрений в другие страны.

29 ноября вышло первое судно с 20 000 т российских удобрений из порта Роттердама, оно направилось в Малави. Разрешение было получено 11 ноября. Уточнялось, что правительство Нидерландов решило одобрить отправку после получения запроса от ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных