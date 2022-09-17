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Шольц рассказал о «доброжелательном тоне» переговоров с Путиным

Ведомости

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным проходят, как правило, в дружеском тоне, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Deutschlandfunk.

«Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные», — сказал политик. Он добавил, что по итогам всех последних разговоров «есть подвижки» в обсуждении украинского вопроса.

Канцлер выразил мнение, что переговоры важны, даже если стороны не питают никаких иллюзий насчет их исхода.

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13 сентября Путин и Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Путин рассказал Шольцу о продолжающихся ударах украинских военных по Запорожской АЭС, которые создают реальные риски масштабной катастрофы. Помимо этого, глава российского государства напомнил канцлеру ФРГ о пакетном характере «зерновой сделки», которая предусматривает и беспрепятственный вывоз российского продовольствия.

В сообщении пресс-службы правительства Германии по итогам разговора говорится, что канцлер призвал президента России «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины». Шольц также призвал Путина обеспечить безопасность Запорожской АЭС, следуя рекомендациям Международного агентства по атомной безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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