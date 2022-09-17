Шольц рассказал о «доброжелательном тоне» переговоров с Путиным
Переговоры с президентом России Владимиром Путиным проходят, как правило, в дружеском тоне, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Deutschlandfunk.
«Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные», — сказал политик. Он добавил, что по итогам всех последних разговоров «есть подвижки» в обсуждении украинского вопроса.
Канцлер выразил мнение, что переговоры важны, даже если стороны не питают никаких иллюзий насчет их исхода.
13 сентября Путин и Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Путин рассказал Шольцу о продолжающихся ударах украинских военных по Запорожской АЭС, которые создают реальные риски масштабной катастрофы. Помимо этого, глава российского государства напомнил канцлеру ФРГ о пакетном характере «зерновой сделки», которая предусматривает и беспрепятственный вывоз российского продовольствия.
В сообщении пресс-службы правительства Германии по итогам разговора говорится, что канцлер призвал президента России «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины». Шольц также призвал Путина обеспечить безопасность Запорожской АЭС, следуя рекомендациям Международного агентства по атомной безопасности.