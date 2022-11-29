Первое судно с российскими удобрениями направилось из Нидерландов в Африку

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам удобрения и оказать помощь тем, кто столкнулся с дефицитом продовольствия. Однако этому препятствуют санкции, которые до сих пор не сняты. По его словам, из-за этого Россия, несмотря на то что поставки удобрений были разблокированы, по-прежнему не может отправлять свою продукцию в развивающиеся страны через европейские порты.