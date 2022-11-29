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Первое судно с российскими удобрениями направилось из Нидерландов в Африку

Ведомости

Первое судно с 20 000 т российских удобрений вышло из порта Нидерландов и направилось в Африку, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Первая партия — 20 000 т удобрений — отправилась из Нидерландов на зафрахтованном ВПП [Всемирной продовольственной программой] судне MV Greenwich сегодня и направляется в Малави через Мозамбик», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).

В ООН отметили, что приветствуют передачу российских удобрений для гуманитарных нужд на безвозмездной основе. Всего Россия передаст нуждающимся странам около 260 000 т удобрений.

Разрешение на выход судна с 20 000 т удобрений из порта Роттердама в Малави было получено 11 ноября. Уточнялось, что правительство Нидерландов решило одобрить отправку после получения запроса от ООН. МИД страны заявил, что груз должен быть отправлен в Малави через ВПП ООН.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам удобрения и оказать помощь тем, кто столкнулся с дефицитом продовольствия. Однако этому препятствуют санкции, которые до сих пор не сняты. По его словам, из-за этого Россия, несмотря на то что поставки удобрений были разблокированы, по-прежнему не может отправлять свою продукцию в развивающиеся страны через европейские порты.

17 ноября МИД России сообщил, что участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты», – сказал он.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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