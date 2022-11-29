Первое судно с российскими удобрениями направилось из Нидерландов в Африку
Первое судно с 20 000 т российских удобрений вышло из порта Нидерландов и направилось в Африку, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Первая партия — 20 000 т удобрений — отправилась из Нидерландов на зафрахтованном ВПП [Всемирной продовольственной программой] судне MV Greenwich сегодня и направляется в Малави через Мозамбик», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
В ООН отметили, что приветствуют передачу российских удобрений для гуманитарных нужд на безвозмездной основе. Всего Россия передаст нуждающимся странам около 260 000 т удобрений.
Разрешение на выход судна с 20 000 т удобрений из порта Роттердама в Малави было получено 11 ноября. Уточнялось, что правительство Нидерландов решило одобрить отправку после получения запроса от ООН. МИД страны заявил, что груз должен быть отправлен в Малави через ВПП ООН.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам удобрения и оказать помощь тем, кто столкнулся с дефицитом продовольствия. Однако этому препятствуют санкции, которые до сих пор не сняты. По его словам, из-за этого Россия, несмотря на то что поставки удобрений были разблокированы, по-прежнему не может отправлять свою продукцию в развивающиеся страны через европейские порты.
17 ноября МИД России сообщил, что участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты», – сказал он.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.
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