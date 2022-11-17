Почему Россия согласилась на продление зерновой сделки

Российская сторона не раз публично выражала свое недовольство исполнением договоренностей по обеим частям зерновой сделки. Президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума назвал ситуацию с украинским зерном «наглым обманом». По его словам, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т, а остальную продукцию ЕС забрал себе. Аналогичное заявление он сделал в конце сентября, подчеркнув, что хлеб из украинских портов идет в Европу и лишь 5% – в беднейшие страны. Как заявлял заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, у ООН было время выполнить взятые на себя обязательства по снятию ограничений на вывоз российского зерна до 18 ноября, поскольку именно от эффективности исполнения условий второй части сделки зависит решение о продлении участия России в вывозе украинского зерна.