Почему Россия согласилась на продление зерновой сделки

Почему Россия согласилась на продление зерновой сделкиВ Москве надеются на соблюдение касающейся ее части соглашений
Россия допускает техническую пролонгацию сделки по вывозу зерна из южноукраинских портов без изменений по срокам и охвату, так как ни один из ее участников не выступил против, заявили в МИДе. Сделка в рамках так называемой «черноморской инициативы» была заключена в Стамбуле Россией, Турцией, ООН и Украиной 22 июля на 120 дней, этот срок истекает 19 ноября. «Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства 17 ноября.
В МИДе отметили, что российская сторона приняла к сведению активизацию работы секретариата ООН по выполнению взятых им на себя обязательств по снятию препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия. Москва продолжает подчеркивать «взаимоувязанный пакетный характер» двух этих соглашений, а также будет пресекать «любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях».
Ранее сегодня продление зерновой сделки подтвердили президенты Турции и Украины Рейджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Турецкий лидер отметил, что после доставки более 11 млн т зерна и продовольствия на борту почти 500 судов стало ясно, «насколько важным и полезным» является это соглашение для продовольственного снабжения и безопасности мира.
«Я приветствую согласие всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу по содействию безопасному судоходству при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений», – сказал генсек ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул приверженность ООН своим обязательствам в рамках второй части сделки, в частности, по содействию в устранении препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России. Ранее Гутерриш, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, «клятвенно» уверял его в приоритете этих соглашений в ходе саммита G20 на Бали.
Россия приостанавливала свое участие в зерновой сделке 29 октября из-за атак на корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя, но уже 2 ноября вернулась в нее. Тогда возобновить реализацию «черноморской инициативы» удалось благодаря посредничеству Турции.
Возвращение в сделку свидетельствовало о намерении не препятствовать ее продлению, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, в противном случае зерно из украинских портов все равно продолжали бы вывозить под надзором ООН. «Россия лишилась бы возможности досматривать суда, если она из этой части сделки выходит. Тогда, наверное, единственной альтернативой было бы решение об эскалации», – сказал эксперт «Ведомостям».
По словам научного сотрудника сектора Турции Института востоковедения РАН Амура Гаджиева, определяющее значение для корректировки позиции России в ту или иную сторону имели итоги саммита G20. В итоговой декларации участники, во-первых, приветствовали подписание стамбульских соглашений, то есть зерновой сделки, а во-вторых, соглашались, что пакетный набор этих соглашений должен выполняться комплексно и полностью, поясняет эксперт. «Скорее всего, это дало основание предположить российской стороне, что западные страны дали свое согласие по вопросу выполнения именно российской части зерновой сделки. Этого стало достаточным для того, чтобы Россия пошла на продление зерновой сделки», – заключил Гаджиев.
Также он отметил, что Турция «является очень заинтересованной стороной [сделки] и лоббирует выполнение условий этой сделки перед западными странами». «Ее интерес понятен – она опасается того, что могут быть найдены альтернативные маршруты для транспортировки украинского зерна. Соответственно, это усложнит реализацию плана Турции по становлению региональным продовольственным зерновым хабом», – сказал он.
Российская сторона не раз публично выражала свое недовольство исполнением договоренностей по обеим частям зерновой сделки. Президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума назвал ситуацию с украинским зерном «наглым обманом». По его словам, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т, а остальную продукцию ЕС забрал себе. Аналогичное заявление он сделал в конце сентября, подчеркнув, что хлеб из украинских портов идет в Европу и лишь 5% – в беднейшие страны. Как заявлял заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, у ООН было время выполнить взятые на себя обязательства по снятию ограничений на вывоз российского зерна до 18 ноября, поскольку именно от эффективности исполнения условий второй части сделки зависит решение о продлении участия России в вывозе украинского зерна.
Об усилиях европейских стран по выполнению второй части сделки на саммите G20 заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пообещав, что коридор для поставок российских удобрений в Африку откроют в ближайшие недели.