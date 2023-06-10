Гладков заявил, что в Шебекино остаются менее 3000 человек
В Шебекино Белгородской области остаются 2703 человека, жители, которые не хотят эвакуироваться, получают воду и продукты питания, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что в регион приехал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, вместе они посетили Шебекинский округ, который последние дни подвергается обстрелам со стороны Украины.
«Прошли по городу, пообщались с жителями. На сегодняшний день в Шебекино остается 2703 человека. Гуманитарная помощь есть – администрация и волонтеры подвозят воду и необходимые продукты питания», – написал Гладков.
В Шебекино, по данным на 2021 г., проживало более 39 000 человек. В Новой Таволжанке, по информации губернатора, остаются около 170 человек.
В начале июня обстрелы Белгородской области участились. В частности, 1 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому округу рекордные 850 снарядов. 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на губернатора Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек, более 8000 из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР).
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.