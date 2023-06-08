Власти Шебекино пообещали аннулировать штрафы за превышение скорости при эвакуации
Водителям, превысившим скорость при эвакуации из Шебекинского городского округа, аннулируют штрафы. Об этом сообщила администрация округа в Telegram-канале.
«Автомобилистам, которые превысили скорость во время выезда из обстрелов на трассе Белгород – Шебекино – Волоконовка с 1 по 6 июня – аннулируют штрафы», – говорится в сообщении.
В ГИБДД по Белгородской области уточнили, что водители смогут оспорить штрафы, выписанные с 1 по 6 июня 2023 г. Для этого им надо обратиться в подразделение МВД в Белгороде по адресу: ул. Николая Чумичова, 102а.
В начале июня обстрелы Белгородской области участились. В частности, 1 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому округу рекордные 850 снарядов. 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек, более 8000 из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР).
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.