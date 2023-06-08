Власти Шебекино пообещали аннулировать штрафы за превышение скорости при эвакуации

В начале июня обстрелы Белгородской области участились. В частности, 1 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому округу рекордные 850 снарядов. 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек, более 8000 из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР).