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Общество

Власти Шебекино пообещали аннулировать штрафы за превышение скорости при эвакуации

Ведомости

Водителям, превысившим скорость при эвакуации из Шебекинского городского округа, аннулируют штрафы. Об этом сообщила администрация округа в Telegram-канале. 

«Автомобилистам, которые превысили скорость во время выезда из обстрелов на трассе Белгород – Шебекино – Волоконовка с 1 по 6 июня – аннулируют штрафы», – говорится в сообщении. 

В ГИБДД по Белгородской области уточнили, что водители смогут оспорить штрафы, выписанные с 1 по 6 июня 2023 г. Для этого им надо обратиться в подразделение МВД в Белгороде по адресу: ул. Николая Чумичова, 102а.

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В начале июня обстрелы Белгородской области участились. В частности, 1 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому округу рекордные 850 снарядов. 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек, более 8000 из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР). 

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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