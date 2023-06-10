Минобороны опубликовало видео с уничтоженными танками Leopard и Bradley
Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео уничтоженной колонны танков вооруженных сил Украины (ВСУ). В их числе оказались немецкие Leopard и британские боевые машины пехоты (БМП) Bradley.
Ранее в министерстве сообщили об уничтожении четырех танков Leopard и пяти БМП Bradley на Запорожском и Южнодонецком направлениях за последние сутки. По данным Минобороны, наступления украинских войск оказались безуспешными. Кроме того, ВСУ потеряли французскую артиллерийскую установку Cezar.
10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Оттава выделит Киеву еще 500 млн канадских долларов ($375 млн) военной помощи, в рамках нового пакета предполагается поставка вооружений.
Также на совместной с канадским премьером пресс-конференции Зеленский объявил о «контрнаступательных действиях» на Украине, но не стал уточнять, на какой стадии они находятся. «Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать», – сказал украинский президент.
5 июня о начале контрнаступления ВСУ сообщило Минобороны. На следующий день министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что Украина предприняла попытку контрнаступления, которое анонсировалось с зимы, на различных участках фронта. 9 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Украина не добилась своих целей ни на одном из участков боевых действий.