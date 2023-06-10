Рогов заявил об отражении новой атаки ВСУ в Запорожской области
Российские войска отбили новую попытку наступления вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил в разговоре с «РИА Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Практически всю ночь южнее города Орехов продолжались ожесточенные бои. Наступление украинских войск было остановлено. Атака отражена. Противник отступил и понес несоизмеримые потери», – рассказал он. Украинским войскам не удалось добиться результатов во время ночной атаки, подчеркнул Рогов.
8 июня Рогов сообщил, что ВСУ понесли большие потери при попытке прорвать оборону на Ореховском участке в Запорожской области. Тогда он уточнил, что украинские военнослужащие закрепились в районе населенного пункта Работино. Рогов отмечал большое скопление военной техники на запорожском направлении. По его словам, целью ВСУ является взятие города Токмак и прорыв к Азовскому морю с целью «перерезать сухопутный коридор в Крым».
Накануне, 10 июня, Минобороны России в очередной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что за последние сутки Вооруженные силы России пресекли продолжающиеся попытки наступления украинской армии на Южнодонецком и Запорожском направлениях.
В частности, около Времевского выступа российские войска отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области и Новоселка, Сторожевое и Нескучное ДНР. На Запорожском направлении в районах Новоданиловки и Малой Токмачки ВС РФ отразили две атаки ВСУ.
Кроме того, южнее Орехова российские войска ударили по двум скоплениям живой силы и техники ВСУ. Резервы противника также были поражены в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка Запорожской области.