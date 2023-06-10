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Посол назвал решение Канады передать Украине российский самолет обычным воровством

Ведомости

Решение Канады передать Украине конфискованный российский самолет Ан-124 является обычным воровством, заявил ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует», – заявил глава российской дипмиссии в Канаде.

Ранее о решении передать этот самолет Украине заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев, где он провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Reuters, не приведя дополнительных подробностей.

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Грузовой самолет «Руслан», принадлежащий компании «Волга-Днепр», прилетел в Торонто 27 февраля прошлого года за два часа до того, как Канада решила закрыть небо для российской авиации в рамках санкций, введенных из-за спецоперации. Однако местные власти приняли решение задержать борт, а в Россию смог вернуться только экипаж. Как отмечает агентство, самолет перевозил тесты на коронавирус из Китая по заказу канадского правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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