Посол назвал решение Канады передать Украине российский самолет обычным воровством
Решение Канады передать Украине конфискованный российский самолет Ан-124 является обычным воровством, заявил ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов.
«Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует», – заявил глава российской дипмиссии в Канаде.
Ранее о решении передать этот самолет Украине заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев, где он провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Reuters, не приведя дополнительных подробностей.
Грузовой самолет «Руслан», принадлежащий компании «Волга-Днепр», прилетел в Торонто 27 февраля прошлого года за два часа до того, как Канада решила закрыть небо для российской авиации в рамках санкций, введенных из-за спецоперации. Однако местные власти приняли решение задержать борт, а в Россию смог вернуться только экипаж. Как отмечает агентство, самолет перевозил тесты на коронавирус из Китая по заказу канадского правительства.