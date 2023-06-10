Посол назвал решение Канады передать Украине российский самолет обычным воровством

Грузовой самолет «Руслан», принадлежащий компании «Волга-Днепр», прилетел в Торонто 27 февраля прошлого года за два часа до того, как Канада решила закрыть небо для российской авиации в рамках санкций, введенных из-за спецоперации. Однако местные власти приняли решение задержать борт, а в Россию смог вернуться только экипаж. Как отмечает агентство, самолет перевозил тесты на коронавирус из Китая по заказу канадского правительства.