В Херсонской области разрешили использовать украинский язык для делопроизводства
Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о признании официальными русский, украинский и крымско-татарский языки.
«Накануне 12 июня, Дня России, подписал указ, в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов – также крымско-татарский язык», – написал он у себя в Telegram-канале.
Согласно документу, языки могут использоваться в работе государственных органов, организаций, предприятий и учреждений, в том числе при оформлении документов, обращений и др. Уточняется, что указ вводится в соответствии с законом «О языках народов Российской Федерации».
20 апреля Сальдо заявил, что обучение в школах Херсонской области будет вестись на русском и украинском языках, а в тех же Геническом и Новотроицком районах – на крымско-татарском. Он отмечал, что каждый человек должен иметь возможность изучать «как родной язык, так и любой другой».
В марте министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова объявила, что изучение украинского языка в школах региона перестанет быть обязательным с нового учебного года. При этом она отметила, что у детей в нагрузке будет девять часов обязательного курса русского языка и литературы.
Президент России Владимир Путин осенью 2022 г. назвал неправомерными попытки запретить украинские язык и культуру в РФ. Тогда он напомнил, что этот язык относится к числу государственных в Крыму (наряду с крымско-татарским и русским).