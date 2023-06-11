В Херсонской области разрешили использовать украинский язык для делопроизводства

20 апреля Сальдо заявил, что обучение в школах Херсонской области будет вестись на русском и украинском языках, а в тех же Геническом и Новотроицком районах – на крымско-татарском. Он отмечал, что каждый человек должен иметь возможность изучать «как родной язык, так и любой другой».