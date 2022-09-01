Минпросвещения разработает учебник по «классическому украинскому языку»Такой украинский будет преподаваться как предмет «Родной язык» по решению педагогов
Минпросвещения разрабатывает учебник по «классическому украинскому языку», который будет использоваться в ДНР, ЛНР и других затронутых СВО территориях. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства. «Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной, – сказал Кравцов. – Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации».
По словам Кравцова, 1 сентября в ДНР, ЛНР и на других затронутых СВО территориях откроются 1376 школ и 203 колледжа, они обеспечены учебниками. Подход к обучению украинского может быть формальным. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия») пояснила «Ведомостям», что с 1 сентября все школы ДНР, ЛНР и иных территорий, затронутых СВО, перейдут на российские образовательные стандарты и основным языком обучения будет русский.