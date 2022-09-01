Минпросвещения разработает учебник по «классическому украинскому языку»

Минпросвещения разрабатывает учебник по «классическому украинскому языку», который будет использоваться в ДНР, ЛНР и других затронутых СВО территориях. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства. «Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной, – сказал Кравцов. – Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации».