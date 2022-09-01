Газета
Общество Эксклюзивно по подписке

Минпросвещения разработает учебник по «классическому украинскому языку»

Такой украинский будет преподаваться как предмет «Родной язык» по решению педагогов
Анастасия Курилова Валерия Мишина
Дети в Донбассе смогут обучаться и на украинском языке / Илья Питалев / РИА Новости

Минпросвещения разрабатывает учебник по «классическому украинскому языку», который будет использоваться в ДНР, ЛНР и других затронутых СВО территориях. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства. «Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной, – сказал Кравцов. – Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации».

По словам Кравцова, 1 сентября в ДНР, ЛНР и на других затронутых СВО территориях откроются 1376 школ и 203 колледжа, они обеспечены учебниками. Подход к обучению украинского может быть формальным. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия») пояснила «Ведомостям», что с 1 сентября все школы ДНР, ЛНР и иных территорий, затронутых СВО, перейдут на российские образовательные стандарты и основным языком обучения будет русский.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных