В Шотландии задержали бывшего первого министра Стерджен

5 апреля был задержан муж Стерджен Питер Мюррелл. Ранее он занимал пост исполнительного директора SNP, но в марте, как и его супруга, подал в отставку. Он был отпущен без предъявления обвинений. Стерджен была лидером SNP с 2014 по 2023 г. Она покинула партию одновременно с уходом с поста первого министра страны.