В Шотландии задержали бывшего первого министра Стерджен
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого министра Шотландии Николу Стерджен. Информация об этом появилась на официальном сайте полиции страны, представитель Стерджен подтвердил Sky News присутствие политика на допросе.
«11 июня 2023 г. была задержана 52-летняя женщина в качестве подозреваемой в связи с продолжающимся расследованием финансирования и финансов Шотландской национальной партии (SNP). Женщина находится под стражей, ее допрашивают детективы полиции Шотландии», – сообщили в полиции Шотландии.
По словам представителя бывшего первого министра, Стерджен присутствовала на допросе «по договоренности с полицией».
Расследование финансирования SNP началось летом 2021 г. Прокуратура обратила внимание на деятельность партии после сообщений о незаконном использовании средств. В частности, прокуратура выясняла, на что были потрачены собранные на проведение нового референдума о независимости 600 000 фунтов стерлингов (свыше 680 000 евро), поскольку он так и не состоялся.
5 апреля был задержан муж Стерджен Питер Мюррелл. Ранее он занимал пост исполнительного директора SNP, но в марте, как и его супруга, подал в отставку. Он был отпущен без предъявления обвинений. Стерджен была лидером SNP с 2014 по 2023 г. Она покинула партию одновременно с уходом с поста первого министра страны.