Минобороны сообщило о возвращении 94 военных из украинского плена
Россия в результате переговорного процесса вернула из украинского плена 94 военнослужащих ВС РФ, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В министерстве уточнили, что российские военные будут доставлены в медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации.
Ранее в июне Россия передала Венгрии группу украинских солдат из Закарпатья, которые принимали участие в боевых действиях и попали в плен. Обмен состоялся при участии Русской православной церкви, сообщала пресс-служба РПЦ.
25 мая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Украиной. 6 мая Министерство обороны России сообщило о возвращении из плена троих летчиков Воздушно-космических сил. До этого обмены пленными с украинской стороной проводились неоднократно. В частности, 26 апреля в оборонном министерстве рассказали о возвращении 40 военнослужащих, а 10 апреля стало известно, что в результате обмена с Украиной вернулись 106 российских военных.