В Киеве отвергли переговоры с РФ на основе инициатив Индонезии, Бразилии и Африки
Любой переговорный процесс с Россией невозможен на основе индонезийских, бразильских или африканских мирных инициатив, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Это бессмысленно, опасно и фатально – для Украины, для Европы, для международного права... Никаких "русско-хрупких", индонезийских, бразильских или африканских "основ" для этого нет вообще», – написал он в Twitter.
16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. Он объявил, что по проекту мирного соглашения ранее он провел телефонные консультации с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским главой государства Владимиром Путиным. Инициативу поддержали Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет.
До этого план мирного урегулирования представил министр обороны Индонезии Прабово Субианто. В частности, Индонезия предложила Москве и Киеву немедленное прекращение огня и отход от текущих позиций на 15 км в каждую сторону для создания демилитаризованной зоны. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко отверг мирный план Индонезии, а замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Россия изучит план, если он официально поступит.
В апреле президент Бразилии Лула да Силва предложил сформировать группу стран, которые взяли бы на себя посредническую миссию между Москвой и Киевом, чтобы положить конец войне и установить мир. В Кремле заявили, что Москва готова прислушаться к предложениям Бразилии по достижению мира на Украине, которые будут учитывать интересы России. Все эти планы, а также предложенный Китаем вариант урегулирования были отвергнуты Западом и Украиной в том числе из-за того, чтобы в них содержалось положение о прекращении огня.