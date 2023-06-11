В Киеве отвергли переговоры с РФ на основе инициатив Индонезии, Бразилии и Африки

В апреле президент Бразилии Лула да Силва предложил сформировать группу стран, которые взяли бы на себя посредническую миссию между Москвой и Киевом, чтобы положить конец войне и установить мир. В Кремле заявили, что Москва готова прислушаться к предложениям Бразилии по достижению мира на Украине, которые будут учитывать интересы России. Все эти планы, а также предложенный Китаем вариант урегулирования были отвергнуты Западом и Украиной в том числе из-за того, чтобы в них содержалось положение о прекращении огня.