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Политика

В Киеве отвергли переговоры с РФ на основе инициатив Индонезии, Бразилии и Африки

Ведомости

Любой переговорный процесс с Россией невозможен на основе индонезийских, бразильских или африканских мирных инициатив, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Это бессмысленно, опасно и фатально – для Украины, для Европы, для международного права... Никаких "русско-хрупких", индонезийских, бразильских или африканских "основ" для этого нет вообще», – написал он в Twitter. 

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. Он объявил, что по проекту мирного соглашения ранее он провел телефонные консультации с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским главой государства Владимиром Путиным. Инициативу поддержали Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет.

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До этого план мирного урегулирования представил министр обороны Индонезии Прабово Субианто. В частности, Индонезия предложила Москве и Киеву немедленное прекращение огня и отход от текущих позиций на 15 км в каждую сторону для создания демилитаризованной зоны. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко отверг мирный план Индонезии, а замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Россия изучит план, если он официально поступит.

В апреле президент Бразилии Лула да Силва предложил сформировать группу стран, которые взяли бы на себя посредническую миссию между Москвой и Киевом, чтобы положить конец войне и установить мир. В Кремле заявили, что Москва готова прислушаться к предложениям Бразилии по достижению мира на Украине, которые будут учитывать интересы России. Все эти планы, а также предложенный Китаем вариант урегулирования были отвергнуты Западом и Украиной в том числе из-за того, чтобы в них содержалось положение о прекращении огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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