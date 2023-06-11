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Минобороны заявило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Ведомости

Российские миротворцы зафиксировали в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня, в результате никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта.

«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам», – сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, миротворцы на 30 наблюдательных постах ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 

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Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в сентябре 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В зоне конфликта полностью прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев. В 2022 г. ситуация вновь обострилась, и государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

18 апреля Пашинян заявил, что мирное соглашение между Ереваном и Баку возможно, если обе страны «без двусмысленностей и подводных камней» признают территориальную целостность друг друга. По словам политика, Армения признает территориальную целостность Азербайджана и ждет того же от Баку. В тот же день Алиев призвал армян, которые проживают в Карабахском регионе, принять гражданство Азербайджана либо переехать.

25 мая Пашинян и Алиев при посредничестве Путина обсуждали в Кремле отношения двух стран, но в итоге не приняли совместного заявления по итогам дня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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