Минобороны заявило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Российские миротворцы зафиксировали в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня, в результате никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта.
«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам», – сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны, миротворцы на 30 наблюдательных постах ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в сентябре 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В зоне конфликта полностью прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев. В 2022 г. ситуация вновь обострилась, и государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.
18 апреля Пашинян заявил, что мирное соглашение между Ереваном и Баку возможно, если обе страны «без двусмысленностей и подводных камней» признают территориальную целостность друг друга. По словам политика, Армения признает территориальную целостность Азербайджана и ждет того же от Баку. В тот же день Алиев призвал армян, которые проживают в Карабахском регионе, принять гражданство Азербайджана либо переехать.
25 мая Пашинян и Алиев при посредничестве Путина обсуждали в Кремле отношения двух стран, но в итоге не приняли совместного заявления по итогам дня.