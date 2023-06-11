Полиция отпустила ранее задержанную экс-главу Шотландии Стерджен
Полиция отпустила бывшего первого министра Шотландии Николу Стерджен без предъявления обвинений, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление правоохранительных органов. Стерджен задержали 11 июня в качестве подозреваемой в связи с расследованием дела о финансировании Шотландской национальной партии (SNP).
«52-летняя женщина, арестованная ранее сегодня по подозрению в связи с продолжающимся расследованием финансирования Шотландской национальной партии, была освобождена без предъявления обвинений в ожидании дальнейшего расследования», – говорится в заявлении полиции.
Стерджен освободили из-под стражи спустя семь часов после задержания, следует из сообщения.
Ранее Sky News подтвердил присутствие политика на допросе и со ссылкой на ее представителя сообщил, что Стерджен допрашивали «по договоренности с полицией».
Расследование финансирования SNP началось летом 2021 г. Прокуратура обратила внимание на деятельность партии после сообщений о незаконном использовании средств. В частности, прокуратура выясняла, на что были потрачены собранные на проведение нового референдума о независимости от Великобритании 600 000 фунтов стерлингов (свыше 680 000 евро), поскольку он так и не состоялся.
5 апреля был задержан муж Стерджен Питер Мюррелл. Ранее он занимал пост исполнительного директора SNP, но в марте, как и его супруга, подал в отставку. Он был отпущен без предъявления обвинений. Стерджен была лидером SNP с 2014 по 2023 г. Она покинула партию одновременно с уходом с поста первого министра страны.