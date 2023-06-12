Хуснуллин посетил пострадавшую от разрушения ГЭС Новую Каховку
Вице-премьер России Марат Хуснуллин по поручению президента посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области, которые пострадали после разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом вице-премьер сообщил в своем Telegram-канале.
«Посмотрел текущую ситуацию в целом и организацию работ по ликвидации наводнения. Могу сказать, что работа организована хорошо. Например, воды уже нет на площади, известной всем кадрами с плавающими лебедями», – написал Хуснуллин.
Он также рассказал, что посетил пункт обеспечения товарами первой необходимости и «посмотрел наборы, которые выдаются людям». Во время визита в регион Хуснуллин провел совещание в штабе, где обсуждались дальнейшие шаги по ликвидации ЧС и обеспечению жителей всем необходимым.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг около 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую область. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».