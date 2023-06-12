В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО учения ВВС

9 июня МИД РФ сообщил, что Россия окончательно выйдет из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 7 ноября. Вместе с денонсацией ДОВСЕ прекращается и действие ряда связанных с ним международных договоров: так называемого Будапештского соглашения от 3 ноября 1990 г. и Флангового документа от 31 мая 1996 г. Целью первого было «определение уровней обычных вооружений для каждого из участников тогдашнего Варшавского договора», а второй был призван решить «проблему фланговых ограничений, возникшую в связи с прекращением существования СССР».