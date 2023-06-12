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В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО учения ВВС

Ведомости

В Германии 12 июня стартуют учения Air Defender 23, которые являются крупнейшими в истории альянса по развертыванию военно-воздушных сил. Об этом сообщается на сайте вооруженных сил ФРГ.

«С 12 по 23 июня до 10 000 участников учений из 25 стран будут проводить воздушные операции в европейском воздушном пространстве на 250 самолетах под руководством Люфтваффе», – говорится в сообщении.

Цель учений заключается в отрабатывании воздушных операций с союзными ВВС.

Как отмечало ранее агентство Reuters, для проведения учений помимо авиабаз ФРГ будут задействованы также базы в Нидерландах и Чехии. США для учений направят около 100 самолетов.

9 июня МИД РФ сообщил, что Россия окончательно выйдет из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 7 ноября. Вместе с денонсацией ДОВСЕ прекращается и действие ряда связанных с ним международных договоров: так называемого Будапештского соглашения от 3 ноября 1990 г. и Флангового документа от 31 мая 1996 г. Целью первого было «определение уровней обычных вооружений для каждого из участников тогдашнего Варшавского договора», а второй был призван решить «проблему фланговых ограничений, возникшую в связи с прекращением существования СССР».

В НАТО осудили Москву за это решение и призвали продолжить выполнение своих обязательств, назвав ДОВСЕ «краеугольным камнем» архитектуры европейской безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных