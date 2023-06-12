В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО учения ВВС
В Германии 12 июня стартуют учения Air Defender 23, которые являются крупнейшими в истории альянса по развертыванию военно-воздушных сил. Об этом сообщается на сайте вооруженных сил ФРГ.
«С 12 по 23 июня до 10 000 участников учений из 25 стран будут проводить воздушные операции в европейском воздушном пространстве на 250 самолетах под руководством Люфтваффе», – говорится в сообщении.
Цель учений заключается в отрабатывании воздушных операций с союзными ВВС.
Как отмечало ранее агентство Reuters, для проведения учений помимо авиабаз ФРГ будут задействованы также базы в Нидерландах и Чехии. США для учений направят около 100 самолетов.
9 июня МИД РФ сообщил, что Россия окончательно выйдет из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 7 ноября. Вместе с денонсацией ДОВСЕ прекращается и действие ряда связанных с ним международных договоров: так называемого Будапештского соглашения от 3 ноября 1990 г. и Флангового документа от 31 мая 1996 г. Целью первого было «определение уровней обычных вооружений для каждого из участников тогдашнего Варшавского договора», а второй был призван решить «проблему фланговых ограничений, возникшую в связи с прекращением существования СССР».
В НАТО осудили Москву за это решение и призвали продолжить выполнение своих обязательств, назвав ДОВСЕ «краеугольным камнем» архитектуры европейской безопасности.