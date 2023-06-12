Минобороны России сообщило об ударе по местам дислокации резервов ВСУ
Ночью 12 июня российские войска нанесли удар с моря по местам дислокации резервов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», – говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали, что ВСУ в течение прошедших суток продолжили попытки наступления на южно-донецком направлении. В районе Времевского выступа, заявили в оборонном ведомстве, отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки ДНР и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.
Также, продолжили в Минобороны, в районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное ДНР поражены скопления техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ. На Запорожском направлении российские войска поразили подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.
«На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики», – указали в Минобороны. В ведомстве сообщили об отражении двух атак подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки ДНР.
В районе населенного пункта Розовка ЛНР удалось уничтожить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, следует из сводки. Российские войска также пресекли деятельность украинской ДРГ в районе населенного пункта Григоровка ДНР.
Помимо этого, в районе населенного пункта Торское ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. Склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ также уничтожен в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области. Минобороны сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта батальона 68-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Великая Новоселка ДНР.
В районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, добавили в оборонном ведомстве. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У».