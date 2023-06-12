Минобороны России сообщило об ударе по местам дислокации резервов ВСУ

В Минобороны рассказали, что ВСУ в течение прошедших суток продолжили попытки наступления на южно-донецком направлении. В районе Времевского выступа, заявили в оборонном ведомстве, отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки ДНР и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.