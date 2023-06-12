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Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Берлускони

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, сообщили в Кремле. О смерти Берлускони на 87-м году жизни сегодня сообщила газета Corriere della Sera.

По словам Путина, экс-премьер был выдающимся политиком и истинным патриотом Италии, он многое сделал для экономического и социального развития страны, упрочения ее позиций в Европе и на мировой арене. 

«Он по праву считался патриархом итальянской политики и пользовался высоким международным авторитетом. В России Сильвио Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между нашими странами», – заявил президент, подчеркнув, что Берлускони внес «неоценимый личный вклад» в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнерских связей.

Умер Сильвио Берлускони

Экс-премьеру Италии и другу Путина было 86 лет

Для российского лидера политик был «дорогим человеком, настоящим другом», говорится в телеграмме. Путин отметил мудрость Берлускони и его способность принимать «взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях».

«В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора. Его уход из жизни – невосполнимая потеря и большое горе», – заявил российский президент. 

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни после долгой болезни, сообщила 12 июня газета Corriere della Sera. В начале апреля стало известно, что у Берлускони диагностировали лейкемию и вызванную ей легочную инфекцию, после чего он 45 дней провел в клинике San Raffaele в своем родном Милане. До этого он проходил в январе лечение из-за последствий перенесенного коронавируса. 9 июня Берлускони был повторно госпитализирован для планового медицинского осмотра.

В 2016 г. экс-премьер был госпитализирован из-за сердечной недостаточности. В сентябре 2020 г., как сообщалось, он перенес ковид и двустороннюю пневмонию. В 2021 г. политика госпитализировали из-за проблем с сердцем, позже он вновь заболел коронавирусом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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