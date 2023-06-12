Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни после долгой болезни, сообщила 12 июня газета Corriere della Sera. В начале апреля стало известно, что у Берлускони диагностировали лейкемию и вызванную ей легочную инфекцию, после чего он 45 дней провел в клинике San Raffaele в своем родном Милане. До этого он проходил в январе лечение из-за последствий перенесенного коронавируса. 9 июня Берлускони был повторно госпитализирован для планового медицинского осмотра.