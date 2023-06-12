Умер Сильвио Берлускони

Умер Сильвио БерлускониЭкс-премьеру Италии и другу Путина было 86 лет
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни после долгой болезни, сообщила газета Corriere della Sera. Информацию также подтверждает агентство Reuters со ссылкой на источники.
В начале апреля стало известно, что у Берлускони диагностировали лейкемию и вызванную ей легочную инфекцию, после чего он 45 дней провел в клинике San Raffaele в своем родном Милане. До этого он проходил в январе лечение из-за последствий перенесенного коронавируса. 9 июня Берлускони был повторно госпитализирован для планового медицинского осмотра.
В 2016 г. экс-премьер был госпитализирован из-за сердечной недостаточности. В сентябре 2020 г., как сообщалось, он перенес ковид и двустороннюю пневмонию. В 2021 г. политика госпитализировали из-за проблем с сердцем, позже он вновь заболел коронавирусом.
Берлускони – один из самых известных итальянских политиков и бизнесменов. Окончив юрфак Миланского университета, Берлускони занялся недвижимостью, а позднее – медиабизнесом. В 1980 г. он основал первый в Италии частный телеканал Canale 5, а к началу 90-х ему принадлежало три телевизионные сети, крупнейшее издательство и еще около 150 компаний. В 1994 г. Берлускони основал свою консервативную партию «Вперед, Италия» (Forza Italia) и в том же году был впервые избран на пост премьер-министра. Берлускони был замешан в многочисленных политических скандалах и обвинениях в коррупции. На фоне обвинений политик был вынужден подать в отставку в декабре того же года.
Берлускони становился главой правительства также в 2001, 2005 и 2008 гг. В 2009 г. в Италии разгорелся скандал в связи с подозрениями об организации премьером секс-вечеринок на своей вилле Аркоре и интимную связь с на тот момент несовершеннолетней марокканской танцовщицей Каримой эль-Маруг. На фоне начавшегося в 2011 г. судебного процесса и разногласий в парламенте по финансовой политике на фоне падения итальянской экономике Берлускони подал в отставку.
В 2013 г. миланский суд приговорил Берлускони к семи годам тюрьмы по делу об организации секс-вечеринок, но в 2014 г. апелляционный суд Италии оправдал экс-премьера, в 2015 г. это решение подтвердил Верховный суд страны.
Осенью прошлого года Берлускони прошел на парламентских выборах в сенат Италии, набрав большинство голосов в одномандатном избирательном округе Монца в области Ломбардия.
Президент России Владимир Путин в 2019 г. говорил о связывающей его с Берлускони многолетней дружбе. Сам Берлускони в октябре 2018 г. присутствовал на праздновании дня рождения Путина, которого назвал тогда «своим дорогим другом». До этого Берлускони принимал Путин на своей сардинской вилле, а в 2014 г. – посетил с российским президентом Крым, уже вошедший в состав России.
В апреле 2022 г., вскоре после начала спецоперации на Украине, Берлускони сперва заявил, что разочарован поведением Путина, но вскоре, в октябре того же года Берлускони заявил, что «воссоединился» с российским президентом и в честь прошедшего дня рождения обменялся подарками в виде водки, вина и милых писем. Он также поддержал спецоперацию России, заявив, что Путина вынудили к этому промосковские сепаратисты на Донбассе на востоке Украины.