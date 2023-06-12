Умер Сильвио Берлускони

Берлускони – один из самых известных итальянских политиков и бизнесменов. Окончив юрфак Миланского университета, Берлускони занялся недвижимостью, а позднее – медиабизнесом. В 1980 г. он основал первый в Италии частный телеканал Canale 5, а к началу 90-х ему принадлежало три телевизионные сети, крупнейшее издательство и еще около 150 компаний. В 1994 г. Берлускони основал свою консервативную партию «Вперед, Италия» (Forza Italia) и в том же году был впервые избран на пост премьер-министра. Берлускони был замешан в многочисленных политических скандалах и обвинениях в коррупции. На фоне обвинений политик был вынужден подать в отставку в декабре того же года.