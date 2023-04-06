Corriere della Sera сообщила об обнаружении лейкемии у Берлускони

По информации газеты, именно это стало причиной, по которой незадолго до этого Берлускони уже проходил лечение в миланской больнице San Raffaele. О том, что он был госпитализирован, Corriere della Sera сообщила 28 марта. По ее информации, политик попал в клинику 27 марта с жалобой на боли. Его должны были выписать 29 марта, но решили оставить в больнице еще на один день, в итоге Берлускони был выписан 30 марта.