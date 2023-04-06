Corriere della Sera сообщила об обнаружении лейкемии у Берлускони
У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
«Сильвио Берлускони страдает от серьезного заболевания крови: лейкемии. Боли, которые беспокоят его последние дни, и пневмония на самом деле являются осложнениями, которые могут повлиять на и без того ослабленный организм», – пишет издание.
Уточняется, что Берлускони госпитализировали накануне, 5 апреля. Позже стало известно, что он находится в реанимации. Изначально сообщалось, что политик попал в больницу из-за проблем с дыханием, связанных с рецидивом пневмонии. Однако результаты анализа костного мозга показали, что у Берлускони лейкемия.
По информации газеты, именно это стало причиной, по которой незадолго до этого Берлускони уже проходил лечение в миланской больнице San Raffaele. О том, что он был госпитализирован, Corriere della Sera сообщила 28 марта. По ее информации, политик попал в клинику 27 марта с жалобой на боли. Его должны были выписать 29 марта, но решили оставить в больнице еще на один день, в итоге Берлускони был выписан 30 марта.
Сильвио Берлускони 86 лет. В 2016 г. он был госпитализирован из-за сердечной недостаточности. В сентябре 2020 г. он перенес ковид и двустороннюю пневмонию. В 2021 г. политика госпитализировали из-за проблем с сердцем, позже он вновь заболел коронавирусом.
В предыдущий раз экс-премьер Италии попадал в больницу San Raffaele в январе 2022 г. Corriere della Sera утверждала, что причиной госпитализации политика стала инфекции мочевыводящих путей. Однако представители Берлускони этот диагноз не подтвердили. В его окружении заявили, что экс-премьер проходит плановое обследование после перенесенного в сентябре 2022 г. коронавируса и чувствует себя хорошо.
Берлускони является лидером партии «Вперед, Италия» (Forza Italia). Политика четыре раза избирали на пост премьер-министра Италии (в 1994, 2001, 2005 и 2008 гг.). Осенью прошлого года Берлускони прошел на парламентских выборах в сенат Италии, набрав большинство голосов в одномандатном избирательном округе Монца в области Ломбардия.