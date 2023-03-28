Corriere della Sera узнала о госпитализации Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Издание пишет, что политик попал в клинику 27 марта с жалобой на боли. Сейчас он проходит обследование. По данным газеты, Берлускони должны выписать уже завтра, 29 марта.
В предыдущий раз экс-премьер Италии попадал в больницу San Raffaele в январе 2022 г. Corriere della Sera утверждала, что причиной госпитализации политика стала инфекции мочевыводящих путей.
Представители Берлускони этот диагноз не подтвердили. В его окружении заявили, что экс-премьер проходит плановое обследование после перенесенного в сентябре 2022 г. коронавируса и чувствует себя хорошо. В то же время его брат Паоло отмечал, что несколько дней состояние Берлускони было плохим, но позже он пошел на поправку.
Сильвио Берлускони 86 лет. Он является лидером партии «Вперед, Италия». Политика четыре раза избирали на пост премьер-министра Италии (в 1994, 2001, 2005 и 2008 гг.). Осенью прошлого года Берлускони прошел на парламентских выборах в сенат Италии, набрав большинство голосов в одномандатном избирательном округе Монца в области Ломбардия.