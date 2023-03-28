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Corriere della Sera узнала о госпитализации Берлускони

Ведомости

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele. Об этом сообщает газета Corriere della Sera. 

Издание пишет, что политик попал в клинику 27 марта с жалобой на боли. Сейчас он проходит обследование. По данным газеты, Берлускони должны выписать уже завтра, 29 марта. 

В предыдущий раз экс-премьер Италии попадал в больницу San Raffaele в январе 2022 г. Corriere della Sera утверждала, что причиной госпитализации политика стала инфекции мочевыводящих путей. 

Представители Берлускони этот диагноз не подтвердили. В его окружении заявили, что экс-премьер проходит плановое обследование после перенесенного в сентябре 2022 г. коронавируса и чувствует себя хорошо. В то же время его брат Паоло отмечал, что несколько дней состояние Берлускони было плохим, но позже он пошел на поправку.

Сильвио Берлускони 86 лет. Он является лидером партии «Вперед, Италия». Политика четыре раза избирали на пост премьер-министра Италии (в 1994, 2001, 2005 и 2008 гг.). Осенью прошлого года Берлускони прошел на парламентских выборах в сенат Италии, набрав большинство голосов в одномандатном избирательном округе Монца в области Ломбардия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных