Corriere della Sera узнала о госпитализации Берлускони

Представители Берлускони этот диагноз не подтвердили. В его окружении заявили, что экс-премьер проходит плановое обследование после перенесенного в сентябре 2022 г. коронавируса и чувствует себя хорошо. В то же время его брат Паоло отмечал, что несколько дней состояние Берлускони было плохим, но позже он пошел на поправку.