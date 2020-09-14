Берлускони выписали из больницы после лечения от коронавируса
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони покинул клинику San Raffaele в Милане, куда он был госпитализирован 3 сентября с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает ANSA.
«Это было самое опасное испытание в моей жизни», ‒ сказал бывший премьер, покидая клинику. Он отметил, что тяжелее всего ему приходилось в первые три дня болезни. Всего он провел в больнице 12 дней.
О том, что Берлускони заразился коронавирусом, сообщал Reuters со ссылкой на заявление его представителей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал уверенность в том, что если Берлускони потребуется помощь, то Владимир Путин «даст необходимые указания».