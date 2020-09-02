Берлускони заразился коронавирусом
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление его представителей.
«Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сдал положительный результат на коронавирус и в настоящее время находится в изоляции дома», ‒ говорится в сообщении. Берлускони продолжит работать из дома и примет участие в избирательных кампаниях кандидатов от его партии Forza Italia на местных выборах, запланированных на сентябрь, уточнило агентство.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что если Берлускони потребуется помощь, то Владимир Путин «даст необходимые указания», пишет «РИА Новости».