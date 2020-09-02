Берлускони заразился коронавирусом

«Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сдал положительный результат на коронавирус и в настоящее время находится в изоляции дома», ‒ говорится в сообщении. Берлускони продолжит работать из дома и примет участие в избирательных кампаниях кандидатов от его партии Forza Italia на местных выборах, запланированных на сентябрь, уточнило агентство.