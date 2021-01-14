Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако из-за проблем с сердцем
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в кардиоторакальный центр Монако, сообщает Rai News 24 со ссылкой на агентство ANSA. Решение о госпитализации принял врач политика в связи с проблемами с сердцем.
«В понедельник я срочно поехал туда, где временно проживает... на юге Франции, из-за обострения я принял решение о госпитализации в Монако, потому что не считал разумной транспортировку в Италию», — объяснил агентству врач.
В сентябре Берлускони покинул клинику San Raffaele в Милане, куда он был госпитализирован с коронавирусом. Политик отмечал, что тяжелее всего ему приходилось в первые три дня болезни. Всего он провел в больнице 12 дней.