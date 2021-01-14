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Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако из-за проблем с сердцем

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в кардиоторакальный центр Монако, сообщает Rai News 24 со ссылкой на агентство ANSA. Решение о госпитализации принял врач политика в связи с проблемами с сердцем.

«В понедельник я срочно поехал туда, где временно проживает... на юге Франции, из-за обострения я принял решение о госпитализации в Монако, потому что не считал разумной транспортировку в Италию», — объяснил агентству врач.

В сентябре Берлускони покинул клинику San Raffaele в Милане, куда он был госпитализирован с коронавирусом. Политик отмечал, что тяжелее всего ему приходилось в первые три дня болезни. Всего он провел в больнице 12 дней.

Ранее по теме: Берлускони выписали из больницы после лечения от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных