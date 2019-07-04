Путин рассказал о дружбе с Берлускони
В интервью итальянской газете Corriere della Sera президент России Владимир Путин оценил роль бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. Путин назвал Берлускони «политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твердо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене».
Российский президент подчеркнул, что его с Берлускони связывает многолетняя дружба. «Нам нечасто удается встречаться, но, когда такая возможность представляется, он никогда не позволяет себе обсуждать вопросы внутриполитического характера. Не делаю этого и я», – отметил Путин.
В октябре 2018 г. Берлускони присутствовал на праздновании дня рождения Путина. На своей странице в Facebook итальянский политик разместил фотографию с борта самолета и сообщил: «Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить главные международные вопросы».
Миллиардер и медиамагнат Берлускони – один из самых известных итальянских политиков и бизнесменов. Он четырежды занимал должность главы Итальянской Республики, был министром экономики и финансов страны, министром здравоохранения, возглавлял итальянский МИД, а ныне является лидером партии «Вперед, Италия». Недавно он объявил о намерении баллотироваться в Европарламент на предстоящих в конце мая выборах .
Берлускони был замешан в многочисленных политических скандалах и получал обвинения в коррупции. Самым известным делом против него стало дело Mediaset, которое касалось предпринимательской деятельности политика. Берлускони и его партнеров обвинили в незаконном присвоении денежных средств в сумме $34 млн. В октябре 2012 г. суд Милана приговорил Берлускони к четырем годам лишения свободы. При этом тюремный срок экс-премьера был автоматически сокращен до года в связи с законом о помиловании от 2006 г. В 2013 г. суд решил, что политик не может в течение пяти лет занимать госдолжности.