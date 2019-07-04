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Путин рассказал о дружбе с Берлускони

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В интервью итальянской газете Corriere della Sera президент России Владимир Путин оценил роль бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. Путин назвал Берлускони «по­литиком мирового масштаба, настоящим лидером, твер­до отстаивавшим интересы своей страны на междуна­родной арене».

Российский президент подчеркнул, что его с Берлускони связывает многолетняя дружба. «Нам нечасто удается встречаться, но, когда такая возможность представляется, он никогда не позволяет себе обсуждать вопросы внутриполитического характера. Не делаю этого и я», – отметил Путин.

В октябре 2018 г. Берлускони присутствовал на праздновании дня рождения Путина. На своей странице в Facebook итальянский политик разместил фотографию с борта самолета и сообщил: «Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить главные международные вопросы».

Миллиардер и медиамагнат Берлускони – один из самых известных итальянских политиков и бизнесменов. Он четырежды занимал должность главы Итальянской Республики, был министром экономики и финансов страны, министром здравоохранения, возглавлял итальянский МИД, а ныне является лидером партии «Вперед, Италия». Недавно он объявил о намерении баллотироваться в Европарламент на предстоящих в конце мая выборах .

Берлускони был замешан в многочисленных политических скандалах и получал обвинения в коррупции. Самым известным делом против него стало дело Mediaset, которое касалось предпринимательской деятельности политика. Берлускони и его партнеров обвинили в незаконном присвоении денежных средств в сумме $34 млн. В октябре 2012 г. суд Милана приговорил Берлускони к четырем годам лишения свободы. При этом тюремный срок экс-премьера был автоматически сокращен до года в связи с законом о помиловании от 2006 г. В 2013 г. суд решил, что политик не может в течение пяти лет занимать госдолжности.

Новости СМИ2
Бизнес
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РБК: Скворцова попросила правительство купить Минздраву Falcon вместо SSJ100

Ведомости
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X вместо Sukhoi Superjet 100. Об этом говорится в письме министра, с которым ознакомился РБК. Его подлинность изданию подтвердил источник, близкий к Минздраву.

Согласно документу, сейчас у ФМБА нет самолетов. Ведомство планирует закупить один для проведения санитарно-авиационной эвакуации.

В своем письме Скворцова отмечает, что Falcon может осуществлять беспосадочные перелеты на более дальние расстояния, чем SSJ100. Это преимущество актуально для выполнения медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока. У Falcon также малый разбег перед взлетом, поэтому его можно использовать на ультракоротких взлетных полосах. Кроме того, французский самолет дешевле: он обойдется государству в 4,2 млрд руб., а SSJ100 — в 5,4 млрд руб.

Почему министр сравнивает именно эти два самолета, неясно, отмечает РБК. Источник издания рассказал, что ФМБА обсуждало поставку спецверсии SSJ100 с его производителем и получило от него коммерческое предложение. Сейчас два таких самолета эксплуатирует МЧС.

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Технологии
Новости

РСПП займется локализацией иностранного софта

Ведомости
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) создаст рабочую группу, которая будет искать компромисс в вопросе локализации в России иностранного софта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо РСПП в ассоциацию разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Ассоциация выступает против включения продуктов иностранных компаний в реестр российского ПО: так иностранные компании, локализовавшиеся в России, наряду с отечественными получат преференции при госзакупках.

В своем письме РСПП указывает, что при переходе на российское ПО госкомпании несут двойные расходы из-за внедрения новых и списания старых ИТ-систем, испытывают трудности при взаимодействии с иностранными компаниями, а также отмечает, что не все российское ПО соответствует международным стандартам, в том числе в области безопасности. В Минкомсвязи поддержали предложение о локализации иностранного софта.

Российские производители не раз жаловались, что заказчики все еще активно закупают иностранное ПО, отмечает «Ъ». Локализация тех классов софта, где есть отечественные аналоги, может уничтожить российских разработчиков, приводит газета слова управляющего директора «Росплатформы» Владимира Рубанова.

Минкомсвязи рассчитывает, что к 2024 г. в закупках софта российскими госорганами будет 90% отечественных продуктов, госкомпаниями – 70% (и не менее 45% в 2019 г.), говорится в целевых показателях нацпроекта «Цифровая экономика». Доля отечественного софта при закупках госорганами выросла с 20 до 65% с 2015 г., рассказывал замминистра связи Алексей Соколов на форуме «Российский софт».

Политика
Новости

ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Минобороны, пишет РБК, ссылаясь на заключение службы и начальника комиссии ФАС, которая рассматривала этот вопрос. ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов. Речь идет о торгах 2018 г., которые выигрывала компания «Транслом».

«Транслом», ранее принадлежавший РЖД, а с октября 2016 г. подконтрольный компании «Кронос» Алексея Золотарева, бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина, работает с ломом железнодорожной монополии и Минобороны.

Поводом для разбирательства послужили несколько жалоб от ломозаготовительных предприятий, которые были несогласны с укрупнением лотов на аукционах, что увеличивало их цену, а также с включением в состав одних и тех же лотов лома, находящегося в разных частях страны, что увеличивало транспортные издержки участников.

Во всех семи аукционах, прошедших в 2018 г., победил «Транслом». ФАС рассмотрела все семь аукционов и решила, что лишь одни торги прошли конкурентно, где «Транслом» заплатил 377 млн руб. – цену вдвое выше изначальной. На остальных торгах «Транслом» побеждал без особых потерь, согласившись выплатить начальную цену.

В «Трансломе» отказались от комментариев, запрос в Минобороны остался без ответа.

Новости СМИ2
Экономика
Новости

Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье

Ведомости
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Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ». Такая оценка содержится в отчете, подготовленном экспертами ВШЭ по заданию Минприроды и направленном первому заместителю руководителя Минприроды Денису Храмову.

Эксперты проанализировали эффективность решения «мусорной» проблемы в России с помощью строительства мусоросжигательных заводов и пришли к выводу, что такой подход небезопасен. Мусоросжигательные заводы, которые планируется строить в Московской области, используют «устаревшую трехступенчатую очистку», пояснили они. В то время как в других странах этапов удаления опасных примесей намного больше.

Кроме того, обращают внимание исследователи, такие заводы, помимо того что не помогут сократить объемы мусора, еще и увеличат его токсичность. Представитель оператора проекта по мусоросжиганию – компании «РТ-инвест» – заявил газете, что запуск четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье станет «главным и высокотехнологичным элементом в новой формирующейся сфере обращения с отходами». В Минприроды не ответили на просьбу газеты оценить выводы экспертов из НИУ ВШЭ.

К 2022 г. в Подмосковье должны быть построены четыре завода, каждый из них по плану будет обезвреживать 700 000 т отходов в год. Заводы планируется построить в Солнечногорске, Ногинске, Воскресенске и Наро-Фоминске. Строительство аналогичного завода мощностью 550 000 т планируется также в Татарстане. Оператором проекта стали АГК-1 и АГК-2, контроль над которыми имеет «дочка» «Ростеха» – «РТ-инвест». Их партнер в проекте – поставщик технологии мусоросжигания японская Hitachi Zosen Inova.

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Facebook и Instagram сообщили о восстановлении работы соцсетей

Ведомости
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Facebook и Instagram сообщили в своих официальных аккаунтах в Twitter, что решили проблемы, которые привели к сбоям в работе социальных сетей вечером 3 июля.

Ранее пользователи столкнулись с проблемами при попытке загрузить или отправить изображения, видео и другие файлы в приложениях соцсетей. «Проблема была решена, и мы должны были вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства», – говорится в сообщении Facebook.

Instagram также сообщил, что все его пользователи вновь получили доступ к соцсети. Несмотря на это, в обсуждении поста в Twitter пользователи пожаловались, что работа сервиса восстановлена не полностью, в частности не работают хэштеги.

Согласно данным Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, пользователи Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) начали сообщать о сбое в работе сервисов примерно в 18.00 мск 3 июля. Технические проблемы в работе сервисов наблюдались по всему миру. По состоянию на 3.50 мск 4 июля некоторые пользователи продолжают жаловаться на проблемы в работе соцсетей.

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Политика
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СМИ описали хронологию аварии на глубоководной станции в Баренцевом море

Ведомости
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Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могло стать короткое замыкание в одном из распределительных щитов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Замыкание в свою очередь могло вызвать возгорание оплетки кабелей или трансформаторного масла, а вентиляция – разнести дым по отсекам.

ЧП, по данным газеты, произошло 1 июля около 21.00 мск, в это время станция выполняла боевые задачи в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море. Моряки несли службу по следующему распорядку: в 19.00 мск третья смена гидронавтов должна была ужинать, а в 20.00 мск на центральном посту аппарата должна была смениться вахта. Таким образом, большая часть состава в момент аварии могла быть в жилом отсеке станции.

Как утверждают источники газеты, в случае короткого замыкания в одном из электрораспределительных щитов на станции мог произойти небольшой взрыв. Он мог разрушить как сам щиток, так и контузить находящихся рядом специалистов. Далее дежурная смена, состоявшая из четверых офицеров и одного гражданского специалиста, вероятно, организовала подъем станции. Спасти оставшихся в жилом отсеке подводников не удалось – они отравились продуктами горения.

Точные причины аварии можно будет назвать лишь после следственных действий и экспертиз, отмечает издание, но пока они даже не начаты. Их началу мешает то, что пострадавший аппарат – сверхсекретная разработка. Допуска к ней у военных следователей управления Следственного комитета России (СКР) по Северному флоту нет. Местным следователям нельзя даже пройти в док, куда завели станцию, говорит один из собеседников газеты. По этой же причине тела погибших пока не опознаны и не выданы родным для захоронения. Представители департамента военной контрразведки ФСБ и Главного военного следственного управления СКР, имеющие допуски, прибыли в Североморск из Москвы только 3 июля, пишет «Коммерсантъ».

Выбор редактора
Технологии
Новости

Производитель микросхем Broadcom может купить разработчика софта Symantec

Ведомости
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Производитель микросхем Broadcom может купить одного из крупнейших разработчиков софта в сфере информационной безопасности – Symantec, пишут Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. По данным собеседников изданий, с помощью сделки Broadcom хочет выйти на рынок софта, чтобы развить бизнес за пределами микроэлектроники.

Broadcom и Symantec могут договориться о сделке в течение нескольких недель, но пока сделка не закрыта и переговоры могут провалиться, уточняют собеседники Bloomberg.

Symantec – один из крупнейших в мире разработчиков софта в области информационной безопасности. Его продуктами пользуются более чем 350 000 компаний и 50 млн человек, пишет Bloomberg со ссылкой на годовой отчет компании. Но в прошлом году компания столкнулась с рядом трудностей. Американские регуляторы возбудили в отношении компании расследование из-за нарушений правил бухгалтерской отчетности, а в мае 2018 г. ее гендиректор Грех Кларк неожиданно покинул свой пост. В августе прошлого года Symantec объявила о сокращении 8% сотрудников.

Акции Symantec после сообщения о возможной сделке выросли на 13,6%, а капитализация компании достигла $16 млрд. Broadcom, наоборот, подешевела – на 3,5% до $113,4 млрд.

Сделка станет второй попыткой Broadcom выйти на рынок программного обеспечения – в 2018 г. компания купила разработчика софта CA Technologies за $18,9 млрд. Представитель Symantec отказался комментировать информацию о сделке, представитель Broadcom был недоступен для журналистов.

Если поглощение Symantec все же произойдет, это будет вторая сделка между производителем полупроводников и софтверной компанией. В 2011 г. Intel купила McAfee за $7,7 млрд. Она планировала интегрировать некоторые ее программные решения в свои процессоры для персональных компьютеров, но так и не смогла этого сделать и в итоге в 2016 г. продала принадлежающую ей в компании долю 51% за $4,2 млрд фонду TPG.

Политика
Новости

Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Ведомости
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Наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

По этому документу из федерального бюджета должны быть выделены деньги на капитальный ремонт поврежденных домов и пострадавшим людям. К ликвидации последствий привлекут Вооруженные силы России.

Кабинет министров, отмечается в указе, обязан каждый месяц докладывать Путину о реализации мер по борьбе с наводнением.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Это самый мощный летний паводок более чем за столетнюю историю метеонаблюдений в регионе. Он затронул более 90 населенных пунктов. По последним данным, погибли 20 человек. Более 1200 домов были уничтожены, около 10 000 – подтоплены. По данным губернатора Иркутской области Сергея Левченко, ущерб от наводнения, по предварительным данным, составил 29 млрд руб.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Бизнес
Новости

Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max

Ведомости
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Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании. Денежные средства будут направлены на покрытие ежедневных расходов семей погибших. Эти деньги родственники также смогут потратить на образование. Деньги семьи погибших будут получать через некоммерческие организации и местные органы власти. Средства будут перечислены в течение нескольких лет, отмечается в пресс-релизе.

Как заявил Reuters представитель Boeing, выплата денег не зависит от исков, поданных семьями 346 человек, погибших в авиакатастрофах. Всего против компании ранее было подано около 80 исков, отмечает Bloomberg.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены во всем мире после двух авиакатастроф в течение полугода. В октябре 2018 г. самолет этой модели потерпел крушение в Индонезии, в марте этого года пассажирский лайнер разбился в Эфиопии. Находившиеся на борту самолетов 346 человек погибли. По предварительным данным расследования, в обоих случаях причины крушения самолетов связаны со сбоем в системе MCAS, помогающей пилотам управлять судном.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Выбор редактора
Политика
Новости

Губернатор Иркутской области оценил размер ущерба от паводка

Ведомости
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Ущерб от паводка в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 млрд руб. Об этом губернатор региона Сергей Левченко проинформировал президента Владимира Путина и членов правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте правительства области.

Он отметил, что утвержден план аварийно-восстановительных работ «с разбивкой отдельно по каждому пострадавшему муниципальному образованию». В ликвидации последствий ЧС участвуют около 3000 человек, 462 единицы техники, 83 плавательных средства, шесть воздушных судов, доложил губернатор.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Это самый мощный летний паводок за более чем столетнею историю метеонаблюдений в регионе. Он затронул более 90 населенных пунктов. По последним данным, погибли 20 человек. Более 1200 домов были уничтожены, около 10 000 – подтоплены.

3 июля президент Владимир Путин объявил наводнение чрезвычайной ситуацией федерального характера. На борьбу с последствиями паводка будут выделены деньги из федерального бюджета, а также из резервного фонда правительства.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Политика
Новости

Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании

Ведомости
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний. Петров, по данным компании, с апреля 2018 г. возглавлял совет директоров, Кайро входил в него с 2015 г.

C 4 июля 2019 г. аналогичные изменения произойдут в фирмах «Рольф эстейт Санкт-Петербург», объединяющей 17 дилерских центров в Петербурге, и «Рольф моторс», под управлением которой по два дилерских центра Toyota и Lexus в Москве.

Изменения необходимы для осуществления нормальной операционной деятельности компании и являются стандартной практикой на рынке, уточнила генеральный директор автодилера Светлана Виноградова.

Новым председателем совета директоров «Рольфа» станет совладелец автодилера Игорь Маляров: он бывший владелец дилера «Пеликан авто», которого «Рольф» купил в 2016 г. После сделки Маляров получил 1,68% в материнской структуре «Рольфа» – кипрской Delance ltd. Новым членом совета директоров «Рольфа» избрана гендиректор Delance Екатерина Колмакова. Из прежнего состава в совет войдет Руди Амирханян. Число членов совета совета сократится с четырех до трех.

В конце июня в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Против Петрова, Кайро, бывшего гендиректора компании Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия возбуждено дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене в 4 млрд руб., утверждает Следственный комитет. По его данным, эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.

Кайро задержан в рамках дела. Петров и Луковецкая находятся за границей. Никто из них вину не признает.

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