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Путин рассказал о дружбе с Берлускони

В интервью итальянской газете Corriere della Sera президент России Владимир Путин оценил роль бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. Путин назвал Берлускони «по­литиком мирового масштаба, настоящим лидером, твер­до отстаивавшим интересы своей страны на междуна­родной арене».

Российский президент подчеркнул, что его с Берлускони связывает многолетняя дружба. «Нам нечасто удается встречаться, но, когда такая возможность представляется, он никогда не позволяет себе обсуждать вопросы внутриполитического характера. Не делаю этого и я», – отметил Путин.

В октябре 2018 г. Берлускони присутствовал на праздновании дня рождения Путина. На своей странице в Facebook итальянский политик разместил фотографию с борта самолета и сообщил: «Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить главные международные вопросы».

Миллиардер и медиамагнат Берлускони – один из самых известных итальянских политиков и бизнесменов. Он четырежды занимал должность главы Итальянской Республики, был министром экономики и финансов страны, министром здравоохранения, возглавлял итальянский МИД, а ныне является лидером партии «Вперед, Италия». Недавно он объявил о намерении баллотироваться в Европарламент на предстоящих в конце мая выборах .

Берлускони был замешан в многочисленных политических скандалах и получал обвинения в коррупции. Самым известным делом против него стало дело Mediaset, которое касалось предпринимательской деятельности политика. Берлускони и его партнеров обвинили в незаконном присвоении денежных средств в сумме $34 млн. В октябре 2012 г. суд Милана приговорил Берлускони к четырем годам лишения свободы. При этом тюремный срок экс-премьера был автоматически сокращен до года в связи с законом о помиловании от 2006 г. В 2013 г. суд решил, что политик не может в течение пяти лет занимать госдолжности.