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Посол России: взаимодействие РФ с Китаем укрепляет многополярное мироустройство

Ведомости

Взаимодействие России и Китая на мировой арене способствует упрочению основополагающих начал многополярного мироустройства, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов на государственном приеме в российском посольстве в Китае по случаю Дня России.

Во время своего выступления Моргулов подчеркнул, что вне зависимости от изменчивой международной конъюнктуры «константой российской внешней политики» остается всестороннее развитие отношений с Китаем. Посол заявил, что под руководством нынешних лидеров российско-китайские отношения вступают в новую эпоху, они «достигли беспрецедентно высокого уровня».

В этом году, отметил Моргулов, российско-китайские связи продолжают динамично развиваться. Также посол обратил внимание на расширение ускоренными темпами двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Вместе с тем, по его словам, после пандемии активно восстанавливаются гуманитарные контакты между странами.

«Не могу не сказать о нашем взаимодействии на мировой арене. Оно, безусловно, способствует упрочению основополагающих начал многополярного мироустройства. Москва и Пекин исходят из безальтернативности следования в межгосударственных отношениях принципу неделимости безопасности и опоры на общепризнанные нормы международного права, а не на порядок, основанный на не понятно кем установленных правилах», – сказал Моргулов.

Посол подчеркнул, что Россия признательна «китайским друзьям за взвешенную позицию» в связи с событиями на Украине. Российская сторона ценит усилия Пекина по урегулированию кризиса и скорейшему установлению мира, добавил Моргулов.

Прошлой зимой президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи заявил, что международное сотрудничество РФ и Китая служит формированию справедливого миропорядка.

Путин указывал, что страны «одинаково смотрят на причины, ход и логику» происходящих изменений в сфере геополитики. Он также указал на давление и провокации со стороны Запада. По словам российского лидера, в таких условиях РФ и Китай продолжают отстаивать не только свои интересы, но и тех стран, которые поддерживают «подлинно демократическое мироустройство».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных