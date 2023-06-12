Посол России: взаимодействие РФ с Китаем укрепляет многополярное мироустройство
Взаимодействие России и Китая на мировой арене способствует упрочению основополагающих начал многополярного мироустройства, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов на государственном приеме в российском посольстве в Китае по случаю Дня России.
Во время своего выступления Моргулов подчеркнул, что вне зависимости от изменчивой международной конъюнктуры «константой российской внешней политики» остается всестороннее развитие отношений с Китаем. Посол заявил, что под руководством нынешних лидеров российско-китайские отношения вступают в новую эпоху, они «достигли беспрецедентно высокого уровня».
В этом году, отметил Моргулов, российско-китайские связи продолжают динамично развиваться. Также посол обратил внимание на расширение ускоренными темпами двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Вместе с тем, по его словам, после пандемии активно восстанавливаются гуманитарные контакты между странами.
«Не могу не сказать о нашем взаимодействии на мировой арене. Оно, безусловно, способствует упрочению основополагающих начал многополярного мироустройства. Москва и Пекин исходят из безальтернативности следования в межгосударственных отношениях принципу неделимости безопасности и опоры на общепризнанные нормы международного права, а не на порядок, основанный на не понятно кем установленных правилах», – сказал Моргулов.
Посол подчеркнул, что Россия признательна «китайским друзьям за взвешенную позицию» в связи с событиями на Украине. Российская сторона ценит усилия Пекина по урегулированию кризиса и скорейшему установлению мира, добавил Моргулов.
Прошлой зимой президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи заявил, что международное сотрудничество РФ и Китая служит формированию справедливого миропорядка.
Путин указывал, что страны «одинаково смотрят на причины, ход и логику» происходящих изменений в сфере геополитики. Он также указал на давление и провокации со стороны Запада. По словам российского лидера, в таких условиях РФ и Китай продолжают отстаивать не только свои интересы, но и тех стран, которые поддерживают «подлинно демократическое мироустройство».