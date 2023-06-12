Гросси выехал на Украину на встречу с Зеленским и для визита на ЗАЭС

7 июня, на следующий день после прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, Гросси заявил, что каждый час уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5–7 см. В связи с этим в среднесрочной перспективе станция может остаться без воды для охлаждения, что приведет к повреждению реакторов, говорил он.