Гросси выехал на Украину на встречу с Зеленским и для визита на ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в Twitter сообщил, что выехал на Украину, где он планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, посетить Запорожскую АЭС, а также представить программу помощи в ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС.
Гросси написал, что намерен оценить ситуацию на Запорожской АЭС и провести ротацию специалистов миссии МАГАТЭ.
7 июня, на следующий день после прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, Гросси заявил, что каждый час уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5–7 см. В связи с этим в среднесрочной перспективе станция может остаться без воды для охлаждения, что приведет к повреждению реакторов, говорил он.
Глава агентства заявил, что МАГАТЭ увеличит численность своих инспекторов на ЗАЭС. Гросси объяснил это решение разрушением плотины Каховской ГЭС и необходимостью реализации плана обеспечения безопасности станции. Он не назвал точное число инспекторов, которые приедут на Запорожскую АЭС. Это будет зависеть от оценки ситуации, добавил он. Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что численность инспекторов МАГАТЭ на станции будет увеличена в несколько раз.
В ночь на 6 июня примерно в 150 км от ЗАЭС произошел подрыв Каховской ГЭС. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.